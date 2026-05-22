Έντονη ανησυχία προκάλεσαν οι αναφορές πολιτών για τη δυσάρεστη οσμή που έγινε αισθητή την Τρίτης 19 Μαΐου 2026 σε αρκετές περιοχές της Αττικής, με το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) να τοποθετείται δημόσια για το περιστατικό και να παρουσιάζει τα έως τώρα επιστημονικά δεδομένα που σχετίζονται με τη θαλάσσια περιοχή του Σαρωνικού.

Σύμφωνα με όσα επισημαίνει το ΕΛΚΕΘΕ, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν στοιχεία που να συνδέουν το φαινόμενο με γενικευμένη περιβαλλοντική επιβάρυνση του Σαρωνικού Κόλπου. Όπως αναφέρεται, οι μακροχρόνιες επιστημονικές καταγραφές δεν δείχνουν την παρουσία εκτεταμένων ανοξικών λεκανών στον Εσωτερικό Σαρωνικό, ενώ δεν έχουν εντοπιστεί συγκεντρώσεις υδρόθειου στον πυθμένα που θα μπορούσαν να εξηγήσουν έντονη δυσοσμία σε τόσο μεγάλη έκταση.

Παράλληλα, οι επιστήμονες υπογραμμίζουν πως δεν έχουν προκύψει ενδείξεις για μαζική αύξηση φυτοπλαγκτονικών οργανισμών ούτε για εκτεταμένες διαδικασίες αποσύνθεσης, οι οποίες ενδεχομένως θα οδηγούσαν στην παραγωγή δύσοσμων αερίων.

Η ανακοίνωση του ΕΛΚΕΘΕ

«Το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., ως εθνικός ερευνητικός φορέας για το θαλάσσιο περιβάλλον, παρακολουθεί συστηματικά εδώ και δεκαετίες την οικολογική ποιότητα των εσωτερικών, μεταβατικών, παράκτιων και θαλάσσιων υδάτων της χώρας, υλοποιώντας εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα παρακολούθησης και έρευνας.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της «Οδηγίας-Πλαίσιο για τα Υδατα (2000/60/ΕΚ)», της «Οδηγίας για τη Θαλάσσια Στρατηγική (2008/56/ΕΚ)» και του έργου «Παρακολούθηση των οικοσυστημάτων Εσωτερικού Σαρωνικού – Ελευσίνας – Μεγαρέων – Ν. Ευβοϊκού υπό την επίδραση των Κέντρων Επεξεργασίας Λυμάτων Ψυττάλειας – Θριάσιου Πεδίου – Μεγαρέων – Κορωπίου» (σε συνεργασία με την ΕΥΔΑΠ), υλοποιείται συστηματική περιβαλλοντική παρακολούθηση του Σαρωνικού Κόλπου καθώς και αξιολόγηση των επιπτώσεων από τη λειτουργία του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων Ψυττάλειας (ΚΕΛΨ).

Για τις ανάγκες των ανωτέρω προγραμμάτων περιβαλλοντικής Παρακολούθησης, το ωκεανογραφικό σκάφος «ΑΙΓΑΙΟ» πραγματοποίησε αποστολές στον Σαρωνικό Κόλπο στις 10 και στις 19 Μαΐου 2026. Η δεύτερη αποστολή συνέπεσε χρονικά με την ημέρα κατά την οποία αναφέρθηκε το συμβάν οσμών στην Αττική και περιλάμβανε εργασίες πεδίου για την οικολογική ποιότητα του θαλάσσιου περιβάλλοντος σε περιοχές του Εσωτερικού Σαρωνικού.

Τι δείχνουν τα μέχρι τώρα επιστημονικά δεδομένα

● Οι μακροχρόνιες μετρήσεις και οι σχετικές επιστημονικές δημοσιεύσεις δεν υποδεικνύουν την ύπαρξη εκτεταμένων ανοξικών λεκανών στον Εσωτερικό Σαρωνικό Κόλπο.

● Δεν έχουν καταγραφεί, στο πλαίσιο των υφιστάμενων προγραμμάτων παρακολούθησης, συγκεντρώσεις υδρόθειου στον πυθμένα που να δικαιολογούν εκτεταμένη δυσοσμία στην ευρύτερη περιοχή.

● Δεν υπάρχουν ενδείξεις μαζικής έξαρσης φυτοπλαγκτονικών πληθυσμών ή εκτεταμένων διεργασιών αποσύνθεσης που θα μπορούσαν να συνδεθούν με έντονη παραγωγή δύσοσμων αερίων.

● Δεν τεκμηριώνεται από τα διαθέσιμα ωκεανογραφικά και μετεωρολογικά δεδομένα φαινόμενο ανάβλυσης (upwelling) που θα μετέφερε μεγάλες ποσότητες ανοξικών θαλάσσιων υδάτινων μαζών προς την επιφάνεια.

● Κατά την αποστολή του «ΑΙΓΑΙΟ» στις 19 Μαΐου 2026 δεν παρατηρήθηκαν ενδείξεις υποβάθμισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος στις περιοχές όπου πραγματοποιήθηκαν επιστημονικές εργασίες.

Το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. σημειώνει ακόμη πως, σε συνεργασία με την ΕΥΔΑΠ, συνεχίζει την παρακολούθηση του ζητήματος, εξετάζοντας όλα τα διαθέσιμα δεδομένα και κάθε πιθανή παράμετρο που ενδέχεται να σχετίζεται με το περιστατικό.

Όπως έγινε γνωστό, νέα στοχευμένη αποστολή δειγματοληψίας πρόκειται να πραγματοποιηθεί την Τρίτη 26 Μαΐου 2026 στον Εσωτερικό Σαρωνικό και στον κόλπο της Ελευσίνας, στο πλαίσιο των προγραμμάτων περιβαλλοντικής παρακολούθησης που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη.

«Η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και η αξιόπιστη ενημέρωση των πολιτών προϋποθέτουν ψυχραιμία, διαφάνεια και τεκμηρίωση. Το ΕΛΚΕΘΕ θα συνεχίσει να συμβάλλει στη δημόσια ενημέρωση με βάση πραγματικά δεδομένα, συστηματικές μετρήσεις και επιστημονικά ελεγμένη γνώση».α