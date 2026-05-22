Την ανάγκη για άμεση και συντονισμένη παρέμβαση στο στεγαστικό ζήτημα, με τη συνεργασία κράτους και ιδιωτικού τομέα, υπογράμμισε ο Δημήτρης Ανδριόπουλος, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της DIMAND, σχολιάζοντας τα ευρήματα για τη στεγαστική κρίση στην Ελλάδα.

Όπως ανέφερε, στο πλαίσιο συνεδρίου που διοργάνωσε ο Κύκλος Ιδεών σε συνεργασία με το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, η επίλυση του προβλήματος «απαιτεί την άψογη συνεργασία των ιδιωτικών κεφαλαίων και του κράτους», επισημαίνοντας ότι η προσιτή κατοικία δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς τη συμμετοχή και των δύο πλευρών.

Ο ίδιος συνέκρινε το μοντέλο που απαιτείται για τη στέγαση με τις παραχωρήσεις που εφαρμόστηκαν στις οδικές υποδομές. «Όπως συμφιλιωθήκαμε με τις παραχωρήσεις και αποκτήσαμε ένα εξαιρετικό οδικό δίκτυο, έτσι πρέπει να αποδεχθούμε ότι η προσιτή κατοικία θα πρέπει να υλοποιηθεί από ιδιώτες με τη συναίνεση και την παρουσία του κράτους», τόνισε.

Σύμφωνα με τον κ. Ανδριόπουλο, η πρώτη και πιο άμεση ανάγκη είναι η αύξηση της προσφοράς κατοικιών. Όπως είπε, χωρίς ένα άμεσο «σοκ προσφοράς» δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστική βελτίωση στην αγορά. «Χωρίς άμεσο σοκ προσφοράς δεν μπορούμε να δούμε βελτίωση. Για να δούμε ένα σοκ προσφοράς, πρέπει αυτό να γίνει από ιδιώτες και δημόσιο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σ’ αυτό το πλαίσιο, πρότεινε η πολιτεία είτε να επιδοτήσει ένα μέρος του ενοικίου ώστε αυτό να μην ξεπερνά το 30% του εισοδήματος, είτε να μειώσει τον ΦΠΑ, είτε να επιδοτήσει με ένα fix ποσό αυτού του είδους τις αναπτύξεις, ώστε ο ιδιωτικός τομέας να μπορέσει μέσα σε μια τριετία να αρχίσει να παραδίδει διαμερίσματα συγκεκριμένου μεγέθους με συγκεκριμένες παραμέτρους. Κατά τον ίδιο, πρωτοβουλίες, όπως η κοινωνική αντιπαροχή δημόσιων ακινήτων, η επιδότηση ενοικίου, το πρόγραμμα «Ανακαινίζω» κ.α., είναι «πολύ μικρές παρεμβάσεις που δεν έχουν ορατή απόδοση».

Τέλος, σχετικά με το φαινόμενο του gentrification, επεσήμανε ότι «δεν υπάρχει πιο έξυπνο πράγμα από το να επενδύσει κάποιος σε περιοχές που πιστεύει ότι θα ανέβουν». Αυτές είναι οι περιοχές, όπως συμπλήρωσε, όπου έχει αποφασιστεί να χτιστούν μεγάλες επενδύσεις. «Ας πάει κάποιος να επενδύσει εκεί που θα ανοίξουν οι σταθμοί της Γραμμής 4 του Μετρό. Πρέπει να βλέπει κάποιος μπροστά και να επενδύσει σ’ αυτές τις περιοχές», κατέληξε.