Αύξηση κύκλου εργασιών και επιβατικής κίνησης κατέγραψε η AEGEAN το πρώτο τρίμηνο του 2026, το οποίο αποτελεί το πιο αδύναμο εποχικά τρίμηνο του έτους. Σύμφωνα με την εταιρεία, ο Μάρτιος επηρεάστηκε από την αναστολή πτήσεων σε αγορές της Μέσης Ανατολής και τη σημαντική αύξηση του κόστους καυσίμων.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε 320,7 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 5% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2025. Η επιβατική κίνηση ανήλθε σε 3,2 εκατ. επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση 4% σε ετήσια βάση, ανάλογη με την αύξηση των προσφερόμενων θέσεων. Ο συντελεστής πληρότητας διαμορφώθηκε στο 80,8%.

Τα κέρδη EBITDA ανήλθαν σε 46,6 εκατ. ευρώ, από 43,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Ωστόσο, οι ζημίες μετά από φόρους διευρύνθηκαν στα 21,7 εκατ. ευρώ, από 6,6 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2025. Σύμφωνα με την εταιρεία, η διεύρυνση των ζημιών προήλθε κυρίως από αρνητικές συναλλαγματικές αποτιμήσεις ύψους 8,1 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 8,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Παρόλο που ο Μάρτιος επηρεάστηκε από την αναστολή πτήσεων σε αγορές στη Μέση Ανατολή και τη σημαντική αύξηση του κόστους καυσίμων, οι θετικές επιδόσεις των δύο πρώτων μηνών εξομάλυναν την αρνητική επίδραση του Μαρτίου, οδηγώντας σε αύξηση τόσο στον κύκλο εργασιών όσο και στο EBITDA.

Το πρώτο τρίμηνο του 2026 η AEGEAN παρέλαβε δύο νέα αεροσκάφη A321neo, ενώ συνολικά μέσα στους πρώτους εννέα μήνες του έτους έχει προγραμματιστεί η παράδοση επτά A321neo αεροσκαφών. Τα ταμειακά διαθέσιμα, ισοδύναμα και λοιπές χρηματοοικονομικές επενδύσεις διαμορφώθηκαν σε 891,6 εκατ. ευρώ στις 31 Μαρτίου 2026, μετά την αποπληρωμή του κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 200 εκατ. ευρώ στις 12 Μαρτίου.

Ο κ. Δημήτρης Γερογιάννης, Διευθύνων Σύμβουλος της AEGEAN, ανέφερε σχετικά: «Η σύρραξη στη Μέση Ανατολή και το επακόλουθο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ επιβαρύνουν σημαντικά τις τιμές των καυσίμων διαμορφώνοντας ένα δύσκολο περιβάλλον για το σύνολο του αεροπορικού κλάδου κατά τη διάρκεια του 2026. Στην AEGEAN διατηρούμε την ευελιξία στον επιχειρησιακό μας σχεδιασμό, με στόχο να περιορίσουμε τις επιπτώσεις στο λειτουργικό μας αποτέλεσμα, υποστηρίζοντας παράλληλα τη μακροπρόθεσμη θέση μας στην αγορά αλλά και τις ανάγκες των επιβατών μας.

Η επίδραση του αυξημένου κόστους καυσίμων θα είναι εντονότερη κατά τη διάρκεια των μηνών του δευτέρου τριμήνου. Είναι σημαντικό, όμως, να σημειωθεί ότι παρά την αβεβαιότητα που δημιουργεί στους καταναλωτές η ενεργειακή κρίση, η ζήτηση για την καλοκαιρινή περίοδο δείχνει αρκετά ανθεκτική.

Παρά τις δυσκολίες του 2026, παραμένουμε αισιόδοξοι για τις προοπτικές της AEGEAN. Η συνεπής επένδυση σε σύγχρονο στόλο νέας γενιάς, η ισχυρή κεφαλαιακή μας βάση, η αποδεδειγμένη ικανότητα προσαρμογής και κυρίως η ποιότητα και εξέλιξη των ανθρώπων μας, μας επιτρέπουν να ανταποκρινόμαστε στις προκλήσεις και να συνεχίζουμε απρόσκοπτα την αναπτυξιακή μας πορεία».