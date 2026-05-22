Ένα πολύ σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε στο Νέο Φάληρο το πρωί της Παρασκευής 22 Μαΐου, όταν μια 70χρονη γυναίκα έπεσε από το μπαλκόνι τρίτου ορόφου της πολυκατοικίας στην οποία και διαμένει.

Αναλυτικότερα, η 70χρονη είχε ανέβει σε σκάλα για να κάνει δουλειές στο μπαλκόνι, όταν φέρεται να έχασε την ισορροπία της -κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες μέχρι στιγμής- και να έπεσε στο κενό.

Στο σημείο έφτασε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τη γυναίκα να έχει τις αισθήσεις της, και να διακομίζεται εσπευσμένα στο νοσοκομείο, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Action 24.