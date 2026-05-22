Η μητέρα του 3χρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του ΠΑΓΝΗ με σοβαρά τραύματα και αιμάτωμα στο κεφάλι, συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Το κοριτσάκι από τα Χανιά νοσηλεύεται από τα μεσάνυχτα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του ΠΑΓΝΗ, καθώς κατέστη αναγκαίο να μεταφερθεί λόγω της σοβαρής κατάστασής του.

Σύμφωνα με τον διοικητή του νοσοκομείου, Γιώργο Χαλκιαδάκη, το παιδί φέρει υποσκληρίδιο αιμάτωμα στον εγκέφαλο και παλιό κάταγμα, όπως επίσης μώλωπες και εκχυμώσεις.

«Η κατάστασή του φαίνεται ότι έχει σταθεροποιηθεί, αλλά εξακολουθεί να είναι κρίσιμη», τόνισε ο κ. Χαλκιαδάκης, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Πάντως το τριών ετών κοριτσάκι, φέρεται να μεταφέρθηκε χθες το απόγευμα στο Νοσοκομείο Χανίων, ενώ για την υπόθεση ενημερώθηκαν αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές.