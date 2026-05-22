Σταθεροποιητικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, μετά την χθεσινή ισχυρή άνοδο.

Τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια κινούνται ανοδικά στην βάση της εκτίμησης ότι υπάρχουν κάποιες ενδείξεις προόδου στις ειρηνευτικές συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν παρόλο που οι δύο πλευρές συνεχίζουν να διαφωνούν σε κρίσιμα ζητήματα.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.267,78 μονάδες σημειώνοντας οριακή άνοδο 0,07%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 17,45 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει οριακή άνοδο σε ποσοστό 0,08%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,45%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Alpha Bank (+1,36%), της Jumbo (+0,90%), της Κύπρου (+0,74%), της Aegean Airlines (+0,62%) και του ΔΑΑ (+0,60%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές των ΕΛΠΕ (-2,23%), της ΔΕΗ (-1,22%), της Optima Bank (-1,05%) και της Eurobank (-1,02%).

Ανοδικά κινούνται 49 μετοχές, 39 πτωτικά και 9 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Τρία ‘Αλφα (+16,95%) και Ίλυδα (+3,83%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Frigoglass (-5,51%) και Ξυλεμπορία (π) (-3,17%).