Με drones, πλωτά μέσα και ψηφιακά συστήματα ελέγχου, η νέα ελεγκτική υπηρεσία της ΑΑΔΕ, η ΔΕΟΣ, αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής, του λαθρεμπορίου και του οικονομικού εγκλήματος.

Η Γενική Διεύθυνση Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών, γνωστή ως «ΔΕΟΣ», προέκυψε μετά την απορρόφηση του ΣΔΟΕ και έχει ήδη τεθεί σε πλήρη λειτουργία, με το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ να προβλέπει τουλάχιστον 39.300 ελέγχους μέσα στο 2026.

Το εύρος των παρεμβάσεων αποτυπώνει και τη διευρυμένη αποστολή της νέας υπηρεσίας: από ελέγχους σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες μέχρι επιχειρήσεις δίωξης στη θάλασσα, ελέγχους σε καύσιμα, τσιγάρα και ναρκωτικά, αλλά και έρευνες για ξέπλυμα χρήματος, διαφθορά και παράνομες χρηματοδοτήσεις.

Στη νέα δομή εντάσσονται οι Μονάδες Ειδικών Οικονομικών Ελέγχων (ΜΕΟΕΛ) Αττικής και Μακεδονίας, οι Μονάδες Ειδικών Φορολογικών Ελέγχων (ΜΕΦΕΛ) σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Ηράκλειο, καθώς και οι Μονάδες Ειδικών Τελωνειακών Ελέγχων (ΜΕΤΕΛ) σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Το επιχειρησιακό σχέδιο προβλέπει, μεταξύ άλλων, 4.500 ειδικούς ελέγχους και έρευνες για οικονομικό έγκλημα, λαθρεμπόριο και δασμοδιαφυγή. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν υποθέσεις διαφθοράς δημοσίων λειτουργών, κοινοτικές επιδοτήσεις, παραβιάσεις πνευματικής ιδιοκτησίας, ύποπτες διακινήσεις προϊόντων και υποθέσεις νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται και στους επιτόπιους προληπτικούς ελέγχους. Η ΔΕΟΣ σχεδιάζει 18.000 στοχευμένους ελέγχους σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες, με έμφαση σε περιοχές και κλάδους υψηλού κινδύνου φοροδιαφυγής, αλλά και 900 ειδικές έρευνες για απάτες στον ενδοκοινοτικό ΦΠΑ.

Παράλληλα, οι Κινητές Ομάδες Ελέγχου αναλαμβάνουν 14.500 επιχειρήσεις δίωξης σε προϊόντα υψηλού φορολογικού ενδιαφέροντος όπως καύσιμα, καπνικά και αλκοολούχα ποτά, αλλά και σε τομείς όπως τα ηλεκτρονικά τσιγάρα, τα παραποιημένα προϊόντα και οι παράνομες διακινήσεις αγαθών.

Έλεγχοι στη θάλασσα

Ξεχωριστό ρόλο αποκτούν οι έλεγχοι στη θάλασσα. Το σχέδιο προβλέπει τουλάχιστον 400 θαλάσσιους ελέγχους, εκ των οποίων 60 με τη χρήση αντιλαθρεμπορικών σκαφών της Τελωνειακής Υπηρεσίας, με στόχο κυρίως το λαθρεμπόριο καυσίμων. Προβλέπονται επίσης 18 επιχειρήσεις με υποβρύχια drones (ROV) για τον εντοπισμό παράνομων φορτίων.

Στο επίκεντρο του νέου μοντέλου ελέγχων βρίσκονται και τα drones. Η ΔΕΟΣ σχεδιάζει 160 ελέγχους με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τα οποία θα αξιοποιούνται τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα, ενισχύοντας τη δυνατότητα παρακολούθησης ύποπτων δραστηριοτήτων σε πραγματικό χρόνο.

Το επιχειρησιακό πλάνο συμπληρώνεται από 10.000 ελέγχους με σκύλους ανιχνευτές, 900 ελέγχους με φασματόμετρα κινητικότητας ιόντων, καθώς και κοινές επιχειρήσεις με άλλες αρχές για την καταπολέμηση της νοθείας αλκοολούχων ποτών, του λαθρεμπορίου καυσίμων και της διακίνησης επικίνδυνων χημικών υλικών.

Παράλληλα, σε συνεργασία με τη FRONTEX, προβλέπεται ο εντοπισμός και ο στοχευμένος έλεγχος πλωτών μέσων, ενώ ειδικά επιχειρησιακά σχέδια έχουν εκπονηθεί για καπνικά προϊόντα, ενεργειακά προϊόντα, designer fuels και διεθνείς εμπορευματικές μεταφορές μέσω σιδηροδρόμων.