Στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής, του λαθρεμπορίου και των οικονομικών εγκλημάτων ρίχνεται η νέα ομάδα κρούσης ΔΕΟΣ, η Γενική Διεύθυνση Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών. Πρόκειται για τη μετεξέλιξη του ΣΔΟΕ που αναλαμβάνει στρατηγικό ρόλο στον εντοπισμό και την καταπολέμηση της μεγάλης και οργανωμένης φοροδιαφυγής, της απάτης στον ΦΠΑ, του λαθρεμπορίου και κάθε φαινομένου διασυνοριακής οικονομικής απάτης. Η απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, που τέθηκε σε εφαρμογή από τις 16 Μαρτίου 2026, σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τους ελεγκτικούς μηχανισμούς της χώρας.

Κεντρικό στοιχείο της αναδιάρθρωσης είναι η ενίσχυση εξειδικευμένων μονάδων που αξιοποιούν σύγχρονα εργαλεία ανάλυσης δεδομένων, πληροφορίες από τρίτους φορείς και επιχειρησιακή πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο. Η ΔΕΟΣ πλέον λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα, με εναλλασσόμενο προσωπικό και δυνατότητα υπερωριακής απασχόλησης, διασφαλίζοντας την αδιάκοπη παρακολούθηση των κινήσεων που ενδέχεται να πλήξουν τα δημόσια έσοδα.

Μεταξύ των στρατηγικών στόχων της ΔΕΟΣ περιλαμβάνονται η αποκάλυψη και καταπολέμηση εστιών οικονομικού εγκλήματος, η διεξαγωγή προληπτικών και εκ των υστέρων ελέγχων, η διασφάλιση της σωστής εφαρμογής της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας, καθώς και η προστασία της δημόσιας περιουσίας. Επιπλέον, η Διεύθυνση συντονίζει διεθνείς σχέσεις, παρακολουθεί πολυμερείς και διμερείς συνεργασίες και ενισχύει την οικειοθελή συμμόρφωση των υπόχρεων, δημιουργώντας παράλληλα μηχανισμούς αποτροπής για τους παραβάτες.

Συνεργασία με διεθνείς φορείς

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη συνεργασία με ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) αποτελούν κρίσιμους εταίρους στη διερεύνηση και δίωξη μεγάλων απατών, ενώ η Europol συνδράμει στην αντιμετώπιση οργανωμένων εγκληματικών δικτύων που δραστηριοποιούνται σε τομείς όπως το λαθρεμπόριο καυσίμων και καπνικών προϊόντων, η απάτη τύπου «καρουζέλ» στον ΦΠΑ και το ξέπλυμα χρήματος. Η συμμετοχή της ΔΕΟΣ στο Eurofisc επιτρέπει την ταχεία ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κρατών-μελών, την έγκαιρη ανίχνευση ύποπτων συναλλαγών και την πρόληψη απωλειών δημοσίων εσόδων πριν αυτές οριστικοποιηθούν. Στον τομέα των τελωνειακών ελέγχων, η συνεργασία με τη Frontex και τις τελωνειακές αρχές άλλων κρατών αναδεικνύεται σε καθοριστικό εργαλείο για την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την πρόληψη παράνομης διακίνησης εμπορευμάτων.

Σε εθνικό επίπεδο, η ΔΕΟΣ δημιουργεί τις βάσεις για στενότερη συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, το Λιμενικό Σώμα, την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και τις δικαστικές αρχές. Λειτουργώντας ως κόμβος συντονισμού, η Γενική Διεύθυνση ενισχύει τη διαλειτουργικότητα των ελεγκτικών υπηρεσιών, μειώνει τα κενά αρμοδιοτήτων και καθιστά πιο αποτελεσματική την προστασία των οικονομικών συμφερόντων του κράτους.

Με την αναδιάρθρωση και τις νέες αρμοδιότητες, η ΔΕΟΣ εισέρχεται σε μια φάση όπου η τεχνολογία, η διεθνής συνεργασία και η επιχειρησιακή πληροφόρηση συναντούν την ανάγκη για αυστηρό και διαρκή έλεγχο, θέτοντας τα θεμέλια για ένα πιο διαφανές και ασφαλές οικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα.