Στο Ιράν αναμένεται να τελεστεί αργότερα εντός της ημέρας η κηδεία του ισχυρού επικεφαλής του Ανωτάτου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της Ισλαμικής Δημοκρατίας, Αλί Λαριτζανί, ο οποίος σκοτώθηκε χθες Τρίτη, εν μέσω των συνεχιζόμενων βομβαρδισμών του Ισραήλ και των ΗΠΑ, με τον αρχηγό του ιρανικού στρατού να ορκίζεται πως οι δυνάμεις του θα «εκδικηθούν» τον θάνατό του.

Το ιρανικό Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας επιβεβαίωσε τον θάνατο του επικεφαλής του, μορφής της ιρανικής εξουσίας, που μόλις την Παρασκευή είχε αψηφήσει τους βομβαρδισμούς κι είχε συμμετάσχει σε διαδήλωση σε δρόμους της Τεχεράνης.

Η κηδεία του προβλέπεται να γίνει στις 12:30 (ώρα Ελλάδας) στην ιρανική πρωτεύουσα, σύμφωνα με τα πρακτορεία ειδήσεων FARS και Tasnim.

Θα γίνει ταυτόχρονα με αυτές του ηγέτη της παραστρατιωτικής δύναμης Μπασίτζ, του Γολαμρεζά Σουλεϊμάνι, ο οποίος σκοτώθηκε επίσης χθες, και των ογδόντα και πλέον ανδρών του πολεμικού ναυτικού που επέβαιναν στη φρεγάτα που βύθισε υποβρύχιο των ΗΠΑ ανοικτά από τη Σρι Λάνκα.

Τα ονόματα των Αλί Λαριτζανί και Γολαμρεζά Σουλεϊμάνι προστέθηκαν στον μακρύ κατάλογο των Ιρανών ηγετών που σκότωσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ, με σημαντικότερο τον ανώτατο ηγέτη, Αλί Χαμενεΐ, τις πρώτες ώρες του πολέμου, την 28η Φεβρουαρίου.

Ο Αλί Λαριτζανί έγινε στόχος «αμερικανικών και ισραηλινών αεροσκαφών στο σπίτι της κόρης του», σύμφωνα με το FARS.

«Το Ιράν θα πάρει εκδίκηση για το αγνό αίμα του Αλί Λαριτζανί και των άλλων αγαπητών μαρτύρων», τόνισε τις πρώτες πρωινές ώρες ο στρατηγός, Αμίρ Χαταμί, ο επικεφαλής του ιρανικού στρατού, σύμφωνα με το πρακτορείο Tasnim.

Από την πλευρά τους, οι Φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους ότι τα πλήγματα που έβαλαν στο στόχαστρο το Τελ Αβίβ τη νύχτα -κι είχαν αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον δυο άνθρωποι, σύμφωνα με τις ισραηλινές υπηρεσίες πρώτων βοηθειών- εξαπολύθηκαν για «να εκδικηθούμε» τον θάνατο του Αλί Λαριτζανί και άλλων αξιωματούχων, που σκοτώθηκαν χθες στο Ιράν.

Ιρανικά πλήγματα κοντά σε αστικές περιοχές χωρών του Κόλπου οφείλονται στο γεγονός ότι δυνάμεις των ΗΠΑ μετεγκαθίστανται έξω από στρατιωτικές βάσεις και στεγάζονται σε ξενοδοχεία μέσα σε πόλεις, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί στο τηλεοπτικό δίκτυο Al Jazeera σε σχόλιά του που αναμεταδόθηκαν σήμερα από ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

«Οπουδήποτε υπήρχε συγκέντρωση αμερικανικών δυνάμεων, οπουδήποτε υπήρχαν εγκαταστάσεις που ανήκαν σε αυτούς, στοχοθετήθηκαν. Είναι πιθανό μερικές από τις θέσεις αυτές να ήταν κοντά σε αστικές περιοχές», δήλωσε ο κορυφαίος ιρανός διπλωμάτης.

Ο Αραγτσί παραδέχθηκε ότι οι χώρες της περιοχής είναι «αναστατωμένες και οι λαοί τους υπέστησαν βλάβες ή ενοχλήθηκαν» από ιρανικά πλήγματα, όμως πρόσθεσε ότι η ευθύνη βρίσκεται πλήρως στις ΗΠΑ, οι οποίες άρχισαν τον πόλεμο στις 28 Φεβρουαρίου.

«Ηγέτης de facto»

«Ο Αλί Λαριτζανί ήταν de facto ηγέτης του ιρανικού καθεστώτος, πάνω απ’ όλα εδώ και δυο εβδομάδες», είπε ανώτερος αξιωματικός του στρατού του Ισραήλ, που εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί. Αλλά και προτού ξεσπάσει ο πόλεμος «θεωρείτο αυτός που έπαιρνε αποφάσεις και κινούσε τα νήματα», κατά την ίδια πηγή.

Ο ισραηλινός στρατός υποσχέθηκε χθες πως την ίδια τύχη θα έχει επίσης ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ, ο οποίος διαδέχτηκε τον πατέρα του αναλαμβάνοντας νέος ανώτατος ηγέτης πριν από μια εβδομάδα, αλλά δεν έχει κάνει δημόσια εμφάνιση έκτοτε. Αμερικανοί και ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν πει πως μπορεί να έχει «παραμορφωθεί», καθώς φέρεται να τραυματίστηκε στο πόδι στην επίθεση που σκότωσε τον πατέρα του.

Τη 19η ημέρα του πολέμου που έχει βάλει φωτιά στη Μέση Ανατολή, ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας, Αμπάς Αραγτσί, προειδοποίησε ότι οι συνέπειές του θα «πλήξουν όλο τον κόσμο».

«Το κύμα των παγκόσμιων επιπτώσεων μόλις ξεκίνησε και θα τους πλήξει όλους, ανεξαρτήτως πλούτου, θρησκείας ή φυλής», τόνισε μέσω X.

A rising number of voices—incl European and U.S. officials—exclaim that the war on Iran is unjust. More members of the international community should follow suit.



Wave of global repercussions has only begun and will hit all—regardless of wealth, faith, or race. Our foe is one. pic.twitter.com/sZGHyvv6v8 — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) March 17, 2026

Παράλληλα οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι έπληξαν χθες βράδυ, με κάποιες από τις πιο ισχυρές διατρητικές βόμβες στο οπλοστάσιό τους -2,3 τόνων- ιρανικές πυραυλικές εγκαταστάσεις κοντά στα Στενά του Ορμούζ, θαλάσσια αρτηρία στρατηγικής σημασίας, καθώς από αυτή περνά υπό κανονικές συνθήκες το ένα πέμπτο των υδρογονανθράκων με προορισμό τις διεθνείς αγορές.

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, με αγανακτισμένο τόνο ανακοίνωσε πως το ναυτικό του δεν χρειάζεται την υποστήριξη συμμάχων των ΗΠΑ για να αποκαταστήσει την ασφάλεια των Στενών, που έχει ουσιαστικά κλείσει το Ιράν.

«Δεν έχουμε ανάγκη και δεν επιθυμούμε πλέον τη βοήθεια των χωρών του NATO – ποτέ δεν τη χρειαζόμασταν!», ανέφερε μέσω Truth Social ο Ρεπουμπλικάνος, πληκτρολογώντας τις τελευταίες τέσσερις λέξεις με κεφαλαία, όπως συνηθίζει για έμφαση, μετά την απόρριψη της αξίωσής του να σταλούν πολεμικά πλοία στα Στενά από ηγέτες διαφόρων χωρών.

Στο μεταξύ το Ιράν συνεχίζει να εξαπολύει επιθέσεις στο Ισραήλ και σε γειτονικά κράτη του Κόλπου, στοχοποιώντας τόσο αμερικανικά συμφέροντα όσο και πολιτικές υποδομές.

צה"ל זיהה כי לפני זמן קצר שוגרו טילים מאיראן לעבר שטח מדינת ישראל.



מערכות ההגנה פועלות ליירט את האיום. בדקות האחרונות פיקוד העורף הפיץ הנחייה מקדימה ישירות לטלפונים הניידים באזורים הרלוונטיים.



הציבור מתבקש לגלות אחריות ולפעול על פי ההנחיות – הן מצילות חיים.



יש להיכנס למרחבים… — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 18, 2026

Στη Σαουδική Αραβία, το υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε πως αναχαιτίστηκαν drones και βαλλιστικός πύραυλος που κατευθυνόταν στην αεροπορική βάση πρίγκιπας Σουλτάν, νοτιοανατολικά της πρωτεύουσας Ριάντ, όπου σταθμεύουν αμερικανικές δυνάμεις.

Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, «ιρανικό βλήμα» κατέπεσε κοντά στο αρχηγείο του στρατού της Αυστραλίας στη Μέση Ανατολή, στη Μινχάντ, όπως ανακοίνωσε ο Αυστραλός πρωθυπουργός, Άντονι Αλμπανέζι, διευκρινίζοντας ότι δεν υπήρξε τραυματισμός.

Το υπουργείο Άμυνας του Κατάρ ανακοίνωσε επίσης ότι αναχαιτίστηκε πύραυλος, λίγη ώρα αφού δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου άκουσε εκρήξεις στην πρωτεύουσα του εμιράτου, την Ντόχα, ενώ το Κουβέιτ έκανε λόγο περί αναχαιτίσεων drones.

Σφυροκόπημα στη Βηρυτό

Από την πλευρά του το Ισραήλ συνεχίζει τους βομβαρδισμούς του στον Λίβανο εναντίον του σιιτικού κινήματος Χεζμπολάχ, που πρόσκειται στο Ιράν.

Δυο ισραηλινοί βομβαρδισμοί τις πρώτες πρωινές ώρες στο κέντρο της Βηρυτού είχαν αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον έξι άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 24, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία των Αρχών. Σύμφωνα με ΜΜΕ, επλήγησαν οι συνοικίες Ζουκάκ ελ Μπλατ και Μπάστα. Λίγες ώρες αργότερα, βομβαρδίστηκε τρίτη συνοικία: «Ο εχθρός στοχοποίησε το κτίριο που είχε απειλήσει στην Μπασούρα, στο κέντρο της πόλης», ανέφερε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων ANI, αφού με ανακοινωθέν του μέσω X ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του στρατού του Ισραήλ, ο Αβιχάι Αντραΐ, απηύθυνε «επείγουσα προειδοποίηση στους κατοίκους» της τονίζοντας πως θα βομβαρδιζόταν κτίριο «συνδεόμενο» με τη Χεζμπολάχ.

Ακόμη, ο Ισραηλινός στρατός ανέφερε πως «άρχισε να πλήττει τρομοκρατικούς στόχους της Χεζμπολάχ» στην περιοχή της Τύρου, στον νότιο Λίβανο, ανταποδίδοντας «εκτοξεύσεις ρουκετών εναντίον του κράτους του Ισραήλ».

Νωρίτερα είχε διατάξει τον πληθυσμό να απομακρυνθεί εσπευσμένα από σχεδόν όλη την Τύρο, μέρος της παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, σκορπίζοντας πανικό στους κατοίκους της. «Προκλήθηκε κυκλοφοριακό κομφούζιο, καθώς χιλιάδες προσπάθησαν να φύγουν με αυτοκίνητα», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μπιλάλ Κασμάρ, εκπρόσωπος της υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών στην περιοχή της Τύρου.

Ο κ. Κασμάρ ωστόσο επεσήμανε πως πολλές οικογένειες αποφάσισαν να παραμείνουν, ανάμεσά τους όσοι ζουν σε καταυλισμούς Παλαιστινίων προσφύγων.

Εξάλλου, κατ’ αυτόν, κάπου 11.000 εξαναγκαστικά εκτοπισμένοι από άλλες περιοχές του νοτίου Λιβάνου είχαν βρει καταφύγιο στην Τύρο, αφότου αναζωπυρώθηκε τη 2η Μαρτίου ο πόλεμος ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ.

Το Ισραήλ εξέδωσε νέες διαταγές εκκένωσης ζωνών του νοτίου Λιβάνου

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εξέδωσαν σήμερα νέες διαταγές εκκένωσης χωριών του νοτίου Λιβάνου, ενόψει στρατιωτικών δράσεων εναντίον του φιλοϊρανικού κινήματος Χεζμπολάχ στην περιοχή.

«Για την ασφάλειά σας, οφείλετε να εκκενώσετε αμέσως τις κατοικίες σας και να μεταβείτε βόρεια του ποταμού Ζαχράνι», έγραψε στο Telegram στην αραβική γλώσσα ο εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, Αβισάι Αντράι, προσδιορίζοντας τέσσερα χωριά κοντά στην πόλη της Τύρου.