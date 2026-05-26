Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε την Τρίτη «επιχειρήσεις αυτοάμυνας» κατά του Ιράν, πλήττοντας σειρά στόχων στο νότιο τμήμα της χώρας.

Σε ανακοίνωση του Κεντρικού Στρατηγείου των ΗΠΑ (CENTCOM), ο εκπρόσωπος πλοίαρχος Τιμ Χόκινς ανέφερε ότι μεταξύ των στόχων περιλαμβάνονταν «σημεία εκτόξευσης πυραύλων και ιρανικά σκάφη που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες».

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η ενέργεια αυτή έγινε «για την προστασία των στρατευμάτων μας από απειλές που προέρχονται από ιρανικές δυνάμεις», προσθέτοντας πως το CENTCOM εξακολουθεί να επιδεικνύει «αυτοσυγκράτηση κατά τη διάρκεια της ισχύουσας εκεχειρίας».

Το περιστατικό σημειώνεται ενώ τόσο η Ουάσιγκτον όσο και η Τεχεράνη έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι οι συνομιλίες για μια ειρηνευτική συμφωνία έχουν προχωρήσει, χωρίς ωστόσο να έχει υπάρξει οριστική κατάληξη.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το Σαββατοκύριακο ότι βρίσκονται σε εξέλιξη οι «τελικές λεπτομέρειες», ενώ Ιρανός εκπρόσωπος ανέφερε ότι οι δύο πλευρές έχουν «καταλήξει σε ένα πλαίσιο συμφωνίας», χωρίς όμως να έχει οριστικοποιηθεί το τελικό κείμενο.