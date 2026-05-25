Νέες αποκαλύψεις για το παρασκήνιο της ελληνικής κρίσης του 2015 και το ενδεχόμενο εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ έρχονται στο φως μέσα από το τέταρτο επεισόδιο της σειράς ντοκιμαντέρ «Στο χιλιοστό» των Ελένη Βαρβιτσιώτη και Βικτώρια Δενδρινού για τον ΣΚΑΪ.

Στο επίκεντρο βρίσκονται δύο άκρως απόρρητα σχέδια των δανειστών για πιθανό Grexit, αλλά και οι αποκαλύψεις κορυφαίων Ευρωπαίων αξιωματούχων για τις δραματικές διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα.

Τα μυστικά σχέδια για Grexit και ο κωδικός «Αλβανία»

Σύμφωνα με το ντοκιμαντέρ, οι θεσμοί – Ευρωπαϊκή Ένωση, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα – είχαν εκπονήσει δύο διαφορετικά σχέδια για το ενδεχόμενο εξόδου της Ελλάδας από την Ευρωζώνη το 2015.

Το πρώτο ήταν προσχέδιο με την κωδική ονομασία «Ένταξη Κροατίας στην ΕΕ», ενώ το τελικό plan B έφερε τον τίτλο «Αλβανία».

Ο Τόμας Βίζερ αποκάλυψε ότι οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι πραγματοποιούσαν μυστικές συναντήσεις στις Βρυξέλλες για να εξετάσουν το σενάριο Grexit, ενώ ο Μάρτιν Βέρβεϊ ανέφερε πως η Κομισιόν εκτιμούσε ότι ένα νέο ελληνικό νόμισμα θα έχανε από την πρώτη ημέρα το 60% έως 80% της αξίας του.

Γιούνκερ: «Ζήτησα φορολόγηση των εφοπλιστών και ο Τσίπρας αρνήθηκε»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι αποκαλύψεις του πρώην προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζαν Κλοντ Γιούνκερ.

Ο ίδιος περιέγραψε τις κρίσιμες συνομιλίες με την ελληνική κυβέρνηση τον Ιούνιο του 2015 για την κάλυψη χρηματοδοτικού κενού ύψους 380 εκατ. ευρώ.

«Εγώ είμαι κεντροδεξιός και εκείνος αριστερός. Ξαφνιάστηκα όταν του ζήτησα να φορολογήσει τους εφοπλιστές και εκείνος αρνήθηκε», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Γιούνκερ για τον Αλέξης Τσίπρας.

Τα λάθη του ΔΝΤ στο πρώτο ελληνικό μνημόνιο

Ο πρώην επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Ντομινίκ Στρος-Καν, παραδέχθηκε δημόσια ότι το ΔΝΤ έκανε σοβαρά λάθη στο πρώτο πρόγραμμα διάσωσης της ελληνικής οικονομίας.

Όπως είπε, οι μεταρρυθμίσεις ζητήθηκαν σε υπερβολικά σύντομο χρονικό διάστημα, ενώ υποτιμήθηκαν οι συνέπειες που θα είχε η λιτότητα στην πραγματική οικονομία.

«Δεν υπήρχε μαγικό ραβδί για έξοδο από την κρίση χωρίς λιτότητα. Ωστόσο έγιναν δύο λάθη: ζητήσαμε μεταρρυθμίσεις πολύ γρήγορα και υποτιμήσαμε την ένταση με την οποία αντέδρασε η οικονομία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι αιχμές για τον Πολ Τόμσεν

Σκληρή κριτική για τον ρόλο του Πολ Τόμσεν στις διαπραγματεύσεις άσκησαν αρκετά πολιτικά πρόσωπα που συμμετείχαν στην ελληνική κρίση.

Ο πρώην επίτροπος Οικονομικών Υποθέσεων της ΕΕ Πιέρ Μοσκοβισί δήλωσε ότι ο Τόμσεν «ήταν πολύ σκληρός απέναντι στην Αθήνα», ενώ ο διοικητής της Τράπεζα της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, σημείωσε πως είχε διαταραχθεί πλήρως η εμπιστοσύνη μεταξύ του ΔΝΤ και της ελληνικής πλευράς.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, ο οποίος εξαπέλυσε επίθεση κατά του Δανού αξιωματούχου.

«Ήταν μεγάλο λάθος της Λαγκάρντ που τον έκανε υπεύθυνο του ΔΝΤ στην Ευρώπη. Δεν τον ενδιέφερε η αλήθεια και τα οικονομικά στοιχεία, ήταν πολιτικός», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Πολ Τόμσεν αρνήθηκε να συμμετάσχει στο ντοκιμαντέρ, ενώ ο Κλάους Ρέγκλινγκ υποστήριξε ότι το ΔΝΤ αποκόμισε οικονομικά οφέλη από το ελληνικό πρόγραμμα διάσωσης.

Πόσο κοντά έφτασε η Ελλάδα στο Grexit

Το ντοκιμαντέρ καταγράφει με λεπτομέρειες πόσο κοντά έφτασε η Ελλάδα στην έξοδο από το ευρώ το καλοκαίρι του 2015, σε μία από τις πιο δραματικές περιόδους της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας.

Οι αποκαλύψεις για τα μυστικά σχέδια των Ευρωπαίων, τις έντονες συγκρούσεις στις διαπραγματεύσεις και τις διαφορετικές στρατηγικές που ακολουθήθηκαν επαναφέρουν στο προσκήνιο το παρασκήνιο της ελληνικής κρίσης και των αποφάσεων που καθόρισαν την πορεία της χώρας στην Ευρωζώνη.