Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε το βράδυ της Δευτέρας, ότι το Ισραήλ βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση με τη Χεζμπολάχ και προανήγγειλε κλιμάκωση των επιθέσεων κατά της οργάνωσης στον Λίβανο. Την ίδια ώρα, οι ΗΠΑ και το Ιράν κινούνται προς την οριστικοποίηση μιας συμφωνίας με στόχο να μπει τέλος στις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή.

«Δεν σταματάμε, αντιθέτως, ζήτησα να επιταχύνουμε» είπε ο Νετανιάχου σε βίντεο που αναρτήθηκε στο κανάλι του στο Telegram. «Θα εντείνουμε τα πλήγματα (…) και θα συντρίψουμε» τη Χεζμπολάχ», πρόσθεσε.

Λίγα λεπτά αργότερα ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις σε υποδομές της Χεζμπολάχ στην κοιλάδα Μπεκάα του Λιβάνου και «σε πολλές άλλες περιοχές».

Πάνω από 70 στόχους της Χεζμπολάχ έπληξε το Ισραήλ στον Λίβανο το τελευταίο 24ωρο

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι μέσα στο τελευταίο 24ωρο πραγματοποίησαν πλήγματα σε περισσότερες από 70 υποδομές της Χεζμπολάχ σε διάφορες περιοχές του Λιβάνου, μεταξύ των οποίων περίπου 10 κέντρα διοίκησης και αποθήκες οπλισμού στην πόλη της Τύρου.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, στις επιχειρήσεις χρησιμοποιήθηκαν περισσότερα από 85 πυρομαχικά, με στόχο εγκαταστάσεις που, όπως υποστηρίζει, αξιοποιούνταν από τη Χεζμπολάχ για την προώθηση επιθέσεων εναντίον Ισραηλινών στρατιωτών και αμάχων.

Παράλληλα, οι IDF ανέφεραν ότι η ισραηλινή πολεμική αεροπορία έπληξε και σκότωσε μέλη της Χεζμπολάχ που επέβαιναν σε μοτοσικλέτες σε περιοχή του νότιου Λιβάνου όπου βρίσκονται σε εξέλιξη στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός είχε γνωστοποιήσει ότι εξαπέλυσε επιθέσεις στην Τύρο, στην κοιλάδα Μπεκάα και σε άλλες περιοχές του νότιου Λιβάνου, αφού προηγουμένως είχε εκδώσει προειδοποίηση προς τους κατοίκους.

Τα νέα πλήγματα σημειώνονται την ώρα που καταγράφεται κλιμάκωση των επιθέσεων με drones της Χεζμπολάχ εναντίον του βόρειου Ισραήλ.