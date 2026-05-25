Ο θάνατος του Παρασκευά Άντζα έχει βυθίσει στο πένθος το ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς έφυγε από τη ζωή έπειτα από μεγάλη μάχη με τη νόσο ALS (πλάγια αμυοτροφική σκλήρυνση), μια ασθένεια που είναι γνωστή και ως «σύνδρομο Serie A».

Η ALS ονομάστηκε «σύνδρομο Serie A», επειδή πρώτα στην Ιταλία παρατηρήθηκε ότι εμφανίζεται περισσότερο σε επαγγελματίες ποδοσφαιριστές, παρά στον γενικό πληθυσμό. Ενδεικτική περίπτωση είναι ο Στέφανο Μποργκονόβο, καθώς ο Ιταλός πρώην επιθετικός της Μίλαν και της Φιορεντίνα διαγνώστηκε το 2008 και έδωσε μάχη μέχρι το 2013 που απεβίωσε σε ηλικία 49 ετών.

Η Εθνική Ιατρική Βιβλιοθήκη των Ηνωμένων Πολιτειών (NLM) αναφέρει πως επιδημιολογικές έρευνες και ιατρικές μελέτες έχουν εντοπίσει μια στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ του επαγγελματικού ποδοσφαίρου και της αμυοτροφικής πλευρικής σκλήρυνσης (ALS).

Οι πρώην επαγγελματίες ποδοσφαιριστές διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να αναπτύξουν τη νόσο, ενώ συχνά τα συμπτώματα εμφανίζονται και η διάγνωση γίνεται έως και 20 με 23 χρόνια νωρίτερα σε σύγκριση με τον γενικό πληθυσμό.

Αν και η ακριβής αιτία παραμένει αντικείμενο συνεχιζόμενης ιατρικής έρευνας, έχουν προταθεί επανειλημμένα διάφοροι παράγοντες:

Επαναλαμβανόμενα τραύματα στο κεφάλι: Υπάρχει η υπόθεση ότι οι εγκεφαλικές διαταραχές και οι συνηθισμένοι μικροτραυματισμοί στο κεφάλι συμβάλλουν στη νευροεκφυλιστική διαδικασία.

Έντονη σωματική δραστηριότητα: Η έντονη, μακροχρόνια αθλητική δραστηριότητα μπορεί να προκαλέσει οξειδωτικό στρες ή συστηματική φλεγμονή, τα οποία μπορούν να επιταχύνουν την εκφύλιση των κινητικών νευρώνων σε άτομα με γενετική προδιάθεση.

Έκθεση σε τοξικές ουσίες: Η χρόνια ή ιστορική χρήση ορισμένων φαρμάκων που βελτιώνουν την απόδοση, συμπληρωμάτων διατροφής ή η έκθεση σε φυτοφάρμακα που χρησιμοποιούνται σε γήπεδα έχουν προταθεί ως πιθανοί παράγοντες που συμβάλλουν στο φαινόμενο.