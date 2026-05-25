Ο Νόβακ Τζόκοβιτς αρκετές φορές έχει βρεθεί στο ΣΕΦ για να παρακολουθήσει αγώνες του Ολυμπιακού, σίγουρα θα ήθελε να είναι και στο ΟΑΚΑ στον τελικό με τη Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά δεν του το επέτρεψαν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις του στο Roland Garros.

Ο διάσημος Σέρβος τενίστας, ο οποίος μένει μόνιμα στην χώρα μας πλέον και στη Γλυφάδα έστειλε στα δικά του συγχαρητήρια στους «ερυθρόλευκους» για την κατάκτηση της Euroleague.

«Συγχαρητήρια στα αδέρφια μας από τον Πειραιά. Πραγματικά είναι οι καλύτεροι. Ήταν κυρίαρχοι όλη τη σεζόν και άξιζαν τον τίτλο στην Αθήνα.

Νομίζω πως θα ήταν ακόμη μεγαλύτερο θέαμα αν είχε προκριθεί και ο Παναθηναϊκός, θα ήταν πραγματικά φανταστικό να το παρακολουθήσει κανείς. Ο τίτλος του Ολυμπιακού ήταν αναμενόμενος, ήταν το μεγάλο φαβορί», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τζόκοβιτς.