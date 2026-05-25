Η αμυοτροφική πλάγια σκλήρυνση (ALS), γνωστή και ως νόσος του Lou Gehrig, είναι μία σπάνια και σοβαρή νευρολογική πάθηση που επηρεάζει τους κινητικούς νευρώνες, δηλαδή τα νευρικά κύτταρα που ελέγχουν τις εκούσιες κινήσεις του σώματος.

Είναι η νόσος από την οποία έφυγε από τη ζωή ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής Παρασκευάς Άντζας και η οποία θεωρείται μία προοδευτική ασθένεια, καθώς τα συμπτώματα επιδεινώνονται σταδιακά με την πάροδο του χρόνου. Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει οριστική θεραπεία που να μπορεί να αναστρέψει την εξέλιξη της νόσου, ωστόσο υπάρχουν θεραπείες και υποστηρικτικές παρεμβάσεις που βοηθούν σημαντικά στην ποιότητα ζωής των ασθενών.

Τι είναι η ALS

Η ALS ανήκει στις νόσους των κινητικών νευρώνων. Οι κινητικοί νευρώνες βρίσκονται στον εγκέφαλο και τον νωτιαίο μυελό και είναι υπεύθυνοι για την αποστολή σημάτων προς τους μύες, ώστε να πραγματοποιούνται κινήσεις όπως το περπάτημα, η ομιλία, η κατάποση και η μάσηση.

Καθώς η νόσος εξελίσσεται, οι νευρώνες εκφυλίζονται και σταματούν να λειτουργούν σωστά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι μύες να αδυνατίζουν, να εμφανίζουν συσπάσεις και τελικά να ατροφούν.

Με την πρόοδο της νόσου, ο εγκέφαλος χάνει σταδιακά την ικανότητα να ελέγχει τις εκούσιες κινήσεις του σώματος.

Τα πρώτα συμπτώματα της ALS

Τα αρχικά σημάδια της αμυοτροφικής πλάγιας σκλήρυνσης μπορεί να διαφέρουν από άνθρωπο σε άνθρωπο, ωστόσο τα πιο συχνά συμπτώματα περιλαμβάνουν:

Μυϊκές συσπάσεις σε χέρια, πόδια, ώμους ή γλώσσα

Μυϊκές κράμπες

Σκληρούς και δύσκαμπτους μύες

Αδυναμία σε χέρι, πόδι, αυχένα ή διάφραγμα

Θολή ή ρινική ομιλία

Δυσκολία στη μάσηση και την κατάποση

Σε αρκετές περιπτώσεις, τα συμπτώματα ξεκινούν ήπια και επιδεινώνονται προοδευτικά.

Πώς εξελίσσεται η νόσος

Καθώς η ALS προχωρά, η μυϊκή αδυναμία εξαπλώνεται σε περισσότερα σημεία του σώματος και επηρεάζει βασικές καθημερινές λειτουργίες.

Οι ασθενείς μπορεί να αντιμετωπίσουν:

Δυσκολία στη βάδιση και στις μετακινήσεις

Προβλήματα στη χρήση των χεριών

Δυσκολία στην κατάποση (δυσφαγία)

Προβλήματα στην ομιλία (δυσαρθρία)

Δύσπνοια και αναπνευστική δυσκολία

Απώλεια βάρους και υποσιτισμό

Μυϊκούς πόνους και κράμπες

Άγχος και κατάθλιψη

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι περισσότεροι άνθρωποι με ALS διατηρούν τις νοητικές τους λειτουργίες, έχοντας πλήρη επίγνωση της κατάστασής τους και της προοδευτικής απώλειας κινητικότητας.

Πώς γίνεται η διάγνωση της ALS

Δεν υπάρχει μία συγκεκριμένη εξέταση που να επιβεβαιώνει με βεβαιότητα την ALS.

Η διάγνωση βασίζεται σε:

Λεπτομερές ιατρικό ιστορικό

Νευρολογική εξέταση

Έλεγχο αντανακλαστικών και μυϊκής δύναμης

Παρακολούθηση της εξέλιξης των συμπτωμάτων

Οι γιατροί αξιολογούν τακτικά την πορεία της μυϊκής αδυναμίας, της σπαστικότητας και της μυϊκής ατροφίας, ώστε να αποκλείσουν και άλλες νευρολογικές παθήσεις.

Θεραπεία για την αμυοτροφική πλάγια σκλήρυνση

Παρότι δεν υπάρχει θεραπεία που να αναστρέφει τη βλάβη στους κινητικούς νευρώνες, οι διαθέσιμες θεραπείες βοηθούν στη διαχείριση των συμπτωμάτων και στη βελτίωση της καθημερινότητας.

Η αντιμετώπιση της ALS γίνεται συνήθως από διεπιστημονικές ομάδες που περιλαμβάνουν:

Νευρολόγους

Φυσικοθεραπευτές

Λογοθεραπευτές

Διατροφολόγους

Ψυχολόγους

Νοσηλευτές και κοινωνικούς λειτουργούς

Στόχος είναι να διατηρηθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η κινητικότητα, η αυτονομία και η ποιότητα ζωής του ασθενούς.