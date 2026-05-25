Στη δημοσιότητα έδωσε το υπουργείο Δικαιοσύνης πλάνα από τη νέα διαμορφωμένη αίθουσα όπου διεξάγεται η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, μετά τις εργασίες ανάπλασης που πραγματοποιήθηκαν στον χώρο.

Η αίθουσα στο «Γαιόπολις», στο συνεδριακό κέντρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, έχει πλέον μεγαλύτερη χωρητικότητα και έχει αναδιαμορφωθεί προκειμένου να εξυπηρετήσει τις αυξημένες ανάγκες μιας δίκης με τεράστιο κοινωνικό, νομικό και πολιτικό ενδιαφέρον.

Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας αναμένεται να συνεδριάσει ξανά στον συγκεκριμένο χώρο την Τετάρτη 27 Μαΐου 2026.

Από 283,75 τ.μ. στα 452 τ.μ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, η δικαστική αίθουσα αυξήθηκε σημαντικά σε έκταση.

Κατά την εναρκτήρια συνεδρίαση της δίκης, ο χώρος ήταν 283,75 τετραγωνικά μέτρα. Μετά τις παρεμβάσεις που έγιναν, η αίθουσα επεκτάθηκε στα 452 τετραγωνικά μέτρα, ώστε να μπορεί να φιλοξενήσει με καλύτερους όρους τη διαδικασία, τους παράγοντες της δίκης, τους συγγενείς των θυμάτων, τους δημοσιογράφους και το κοινό.

Παράλληλα, αυξήθηκε και ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων κατά 100, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα χωρητικότητας που είχαν αναδειχθεί από την έναρξη της διαδικασίας.

Οι παρεμβάσεις μετά το αίτημα των δικηγορικών συλλόγων

Οι εργασίες έγιναν μετά από σχετικό αίτημα της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, η οποία είχε ζητήσει παρεμβάσεις για την ομαλή διεξαγωγή της δίκης.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης προχώρησε στις αλλαγές στον χώρο, με στόχο να διασφαλιστούν καλύτερες συνθήκες για μια ιδιαίτερα απαιτητική δικαστική διαδικασία, τόσο λόγω του αριθμού των εμπλεκομένων όσο και λόγω της βαρύτητας της υπόθεσης.

Η δίκη για τα Τέμπη βρίσκεται στο επίκεντρο του δημόσιου ενδιαφέροντος, καθώς αφορά τη μεγαλύτερη σιδηροδρομική τραγωδία στη χώρα και τις ποινικές ευθύνες που εξετάζονται ενώπιον της Δικαιοσύνης.