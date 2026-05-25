Στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Χανίων στην Κρήτη βρίσκονται τα τρία αδελφάκια του 3,5 ετών κοριτσιού που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ, με σημάδια άγριας κακοποίησης.

Ο διοικητής του νοσοκομείου, Γιώργος Μπέας, σε δηλώσεις που έκανε, τόνισε πως είναι συγκλονισμένος από την αντίδραση των τριών παιδιών, που ερευνάται αν έχουν κακοποιηθεί κι αυτά.

Σύμφωνα με όσα είπε στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», τα παιδιά είναι ευτυχισμένα από τη στιγμή που απομακρύνθηκαν από τους γονείς τους, ενώ δεν ζητούν ούτε τη μαμά, ούτε τον μπαμπά.

«Μετά τη διασωλήνωση της άτυχης μικρούλας, μεταφέρθηκαν από την ασφάλεια με ΕΚΑΒ από το “Χαμόγελο του Παιδιού” τρία παιδάκια, ένα μωρό με ενδεικτική ηλικία 5-6 μηνών και δύο μεγαλύτερα αγοράκια, τα οποία ήταν πολύ χαρούμενα και ευτυχισμένα», είπε χαρακτηριστικά.

«Κάτι που με έχει συγκλονίσει, γιατί τα επισκέπτομαι κάθε μέρα, είναι το εξής. Την πρώτη μέρα με τις εναλλαγές προσώπων, με το σοκ κτλ, τη δεύτερη μέρα ήταν εξίσου χαρούμενα, με τραβούσαν από το παντελόνι να μου δείχνουν τα παιχνίδια τους, όλα χαρά, παίζαν στο διάδρομο, πήγαιναν στη παιδική χαρά της παιδιατρικής. Αυτό που με συγκλόνισε, είναι ότι δεν είδα ούτε ένα κλάμα, δεν είδα λίγο κατσούφιασμα, μια λέξη να πουν μαμά ή μπαμπά. Δεν ζήτησαν τους γονείς τους, τα παιδιά ήταν μέσα στη καλή χαρά», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Έπειτα, διευκρίνισε ότι συνεχίζονται οι έρευνες για το εάν έχουν κακοποιηθεί και τα παιδιά που απομακρύνθηκαν από τους γονείς, οι οποίοι συνελήφθησαν.

«Θα γίνει ιατροδικαστική να φανεί αν έχουν κακοποιηθεί. Τα πλύναμε τα παιδιά, τους δώσαμε ρούχα, γιατί ήταν τραγικά», είπε ο Γιώργος Μπέας.