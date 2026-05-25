Με αφορμή την ιστορική παρουσία της βασιλικής πριγκίπισσας Άννας στη χώρα μας για τις επετειακές εκδηλώσεις της Μάχης της Κρήτης, θυμηθήκαμε μια άγνωστη στους πολλούς ιστορία που αποδεικνύει τον ατρόμητο χαρακτήρα της, όταν η ίδια ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με τον θάνατο και αρνήθηκε να υποκύψει.

Ένα άγνωστο αυτοκίνητο κλείνει απότομα τον δρόμο στη βασιλική Rolls-Royce. Από μέσα βγαίνει ένας άνδρας κρατώντας δύο όπλα. Ήταν Μάρτιος του 1974 και η πριγκίπισσα Άννα επέστρεφε από φιλανθρωπικό κάλεσμα μαζί με τον τότε σύζυγό της, Μαρκ Φίλιπς, την κυρία των τιμών και τον προσωπικό της φρουρό, Τζιμ Μπίτον.

Ο ένοπλος δράστης, ο οποίος αργότερα ταυτοποιήθηκε ως ο ψυχικά ασθενής Ίαν Μπολ, πλησίασε το όχημα και απαίτησε από τη γαλαζοαίματη να τον ακολουθήσει, έχοντας ως σκοπό να αποσπάσει λύτρα ύψους 2 εκατομμυρίων λιρών για να τα διαθέσει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Όταν ο σωματοφύλακας προσπάθησε να παρέμβει, δέχθηκε σφαίρα στον ώμο, ενώ το υπηρεσιακό του όπλο μπλόκαρε στην προσπάθεια ανταπόδοσης. Ο Μπολ πυροβόλησε τον Μπίτον άλλες δύο φορές, στο χέρι και στην κοιλιά, όταν εκείνος μπήκε ασπίδα μπροστά από την Άννα. Από τα πυρά τραυματίστηκαν επίσης στο στήθος ο οδηγός Αλεξάντερ Κάλεντερ, αλλά και ένας δημοσιογράφος που επιχείρησε να βοηθήσει.

3 Μαρτίου 1974 – Η πριγκίπισσα Άννα επισκέπτεται τον δημοσιογράφο που πυροβολήθηκε. Η πριγκίπισσα Άννα συνομιλεί με τον δημοσιογράφο κ. Μπράιαν Μακόνελ σε θάλαμο του νοσοκομείου Σεντ Τζορτζ στο Λονδίνο σήμερα. Η πριγκίπισσα επισκέφθηκε τον Μπράιαν, ο οποίος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο από τότε που πυροβολήθηκε στη λεωφόρο The Mall το βράδυ της Τετάρτης, κατά τη διάρκεια της απόπειρας απαγωγής της πριγκίπισσας και του συζύγου της. Κατά την παραμονή της στο νοσοκομείο, η πριγκίπισσα επισκέφθηκε επίσης τον αστυνομικό Μάικλ Χιλς, ο οποίος είχε επίσης πυροβοληθεί.

Η ψυχραιμία μέσα στο αυτοκίνητο και η χειρονομία που ξάφνιασε

Παρά το γεγονός ότι γύρω της επικρατούσε πανικός, η πριγκίπισσα Άννα δεν έχασε τον έλεγχο. Όταν ο δράστης άνοιξε την πόρτα, την άρπαξε από το χέρι και την πίεσε να βγει έξω, η απάντησή της ήταν άμεση και απόλυτα κοφτή: «Δεν υπάρχει περίπτωση»

Όπως εξήγησε η ίδια σε μεταγενέστερη συνέντευξή της, αντιλήφθηκε αμέσως ότι η έξοδός της από το όχημα θα έκανε τα πράγματα χειρότερα. Έτσι, επέλεξε να κερδίσει χρόνο μιλώντας μαζί του, την ώρα που ο σύζυγός της την κρατούσε σφιχτά από τη μέση για να μην την τραβήξουν έξω, με αποτέλεσμα να σκιστεί το ένδυμά της.

21 Μαρτίου 1974 – Η λεωφόρος The Mall, έξω από τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ στο Λονδίνο, μετά την ένοπλη επίθεση που δέχθηκαν η πριγκίπισσα Άννα και ο λοχαγός Μαρκ Φίλιπς από έναν ένοπλο (Ίαν Μπολ) σε απόπειρα απαγωγής. Το Austin μετέφερε την πριγκίπισσα Άννα και τον λοχαγό Φίλιπς, το λευκό Ford Escort οδηγούσε ο ένοπλος, ενώ το ταξί πίσω δεξιά, με το σπασμένο παρμπρίζ, μετέφερε έναν δημοσιογράφο ο οποίος τραυματίστηκε στο περιστατικό.

Μόλις ο Μπολ έχασε για λίγο την ισορροπία του, η Άννα εκμεταλλεύτηκε το δευτερόλεπτο, έκανε μια ανάποδη κίνηση στο κάθισμα, βγήκε από την απέναντι πόρτα και κατάφερε να τον απομονώσει.

Ο άνθρωπος της τελευταίας στιγμής και η παρασημοφόρηση

Η λύση δόθηκε από έναν περαστικό, τον Ρόνι Ράσελ, ο οποίος ήταν πρώην μποξέρ και βρέθηκε τυχαία στο σημείο της επίθεσης. Ο Ράσελ κατάφερε να πλησιάσει τον Μπολ από πίσω και με μια δυνατή γροθιά στο κεφάλι τον εξουδετέρωσε, αναγκάζοντάς τον να τραπεί σε φυγή πριν τον συλλάβει η αστυνομία λίγα μέτρα πιο κάτω. Ο δράστης δήλωσε ένοχος για απόπειρα απαγωγής και ανθρωποκτονίας και οδηγήθηκε στην ψυχιατρική κλινική υψίστης ασφαλείας Broadmoor.

Η βασίλισσα Ελισάβετ τίμησε με το μετάλλιο George Cross τόσο τον Ράσελ όσο και τον Μπίτον για την αυτοθυσία τους. Μάλιστα, απευθυνόμενη στον άνθρωπο που ακινητοποίησε τον ένοπλο, η βασίλισσα ανέφερε: «Το παράσημο είναι από τη Βασίλισσα, αλλά οι ευχαριστίες είναι από μια μητέρα».

Το συγκεκριμένο περιστατικό αποτέλεσε το ορόσημο για να αλλάξει ριζικά η ασφάλεια των μελών της βασιλικής οικογένειας. Ο σωματοφύλακας, ο οποίος παρέμεινε στην υπηρεσία της Άννας για άλλα πέντε χρόνια προτού μετακινηθεί στη φρουρά της Ελισάβετ, είπε χαρακτηριστικά για τις ελλείψεις εκείνης της εποχής:

«Δεν είχα τίποτα. Δεν υπήρχε back – up όχημα. Τώρα είναι υψηλά καταρτισμένοι και καλά εκπαιδευμένοι».