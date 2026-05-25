Σημαντικές πρεμιέρες, νέες φιλόδοξες παραγωγές όπερας και χορού, καταξιωμένους καλλιτέχνες, διεθνείς συνεργασίες, μεικτά θεάματα, μουσικές παραστάσεις, κλασικό μπαλέτο, αναβιώσεις επιτυχημένων παραγωγών και μία όπερα για παιδιά και νέους, φέρνει στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος το νέο πρόγραμμα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής για την καλλιτεχνική περίοδο 2026-27, με την υπογραφή του καλλιτεχνικού διευθυντή της, Γιώργου Κουμεντάκη.

«Η νέα καλλιτεχνική περίοδος 2026-27 φέρνει στην Εθνική Λυρική Σκηνή μια νέα κατεύθυνση στο ρεπερτόριό της, με σημαντικές πρεμιέρες και μεγάλες επιστροφές», αναφέρει, σε σημείωμά του, ο Γιώργος Κουμεντάκης. Όπως επισημαίνει, για πρώτη φορά θα παρουσιαστούν στην ΕΛΣ «δύο έργα που έχουν καθορίσει την εξέλιξη της μουσικής, ο “Ορφέας” του Μοντεβέρντι και η “Missa solemnis” του Μπετόβεν», ενώ στο ρεπερτόριο επιστρέφουν δύο σπάνια αριστουργήματα, η «Ασώτου ανάβασις» του Στραβίνσκι και η «Ντάμα πίκα» του Τσαϊκόφσκι.

Παράλληλα, υπογραμμίζει πως η διεθνής παρουσία της ΕΛΣ αναπτύσσεται με «γρήγορους ρυθμούς και εντυπωσιακά αποτελέσματα». Συγκεκριμένα, αναφέρει: «Φέτος η ΕΛΣ εμφανίζεται για πρώτη φορά στο Κάρνεγκι Χολ της Νέας Υόρκης, με ένα αμιγώς ελληνικό πρόγραμμα αφιερωμένο στον Νίκο Καζαντζάκη, ενώ την ίδια στιγμή συνυπογράφει μαζί με το βρετανικό Φεστιβάλ του Γκλάιντμπορν και τη Μετροπόλιταν Όπερα της Νέας Υόρκης τη νέα σκηνοθεσία του κορυφαίου εικαστικού Ουίλλιαμ Κέντριτζ πάνω στον “Ορφέα” του Μοντεβέρντι».

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει και στις αναβιώσεις σημαντικών παραγωγών, όπως ο «Οθέλλος» του Βέρντι σε σκηνοθεσία Ρόμπερτ Ουίλσον, αλλά και στις νέες παραγωγές του μπαλέτου και στα μουσικά αφιερώματα της νέας σεζόν. Κλείνοντας, ο Γιώργος Κουμεντάκης ευχαριστεί την υπουργό Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, που «προσφέρει στην ΕΛΣ όλα εκείνα τα εργαλεία και τις δυνατότητες για την εξέλιξη του μοναδικού ελληνικού λυρικού θεάτρου σε έναν πολυεπίπεδο και διεθνή οργανισμό παραγωγής πολιτισμού», καθώς και τους καλλιτέχνες, τους συνεργάτες και τους χορηγούς της ΕΛΣ, τονίζοντας πως η στήριξή τους επιτρέπει στον οργανισμό «να μπορεί να υλοποιήσει κάθε καλλιτεχνικό όραμα που αξίζει να παρασταθεί».

Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, αναφέρει, μεταξύ άλλων, για το νέο πρόγραμμα της ΕΛΣ: «Το πρόγραμμα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, για την καλλιτεχνική περίοδο 2026-27, κινείται στοχαστικά, στη δημιουργική και ευφάνταστη γραμμή που έχει χαράξει τα τελευταία χρόνια, επιτυγχάνοντας όχι μόνο τη θερμότατη επιβράβευση του κοινού, το οποίο την κατατάσσει στις μεγάλες διεθνείς μουσικές σκηνές, αλλά και την προσέλκυση των νέων που διψούν για ποιότητα. Η μακρά, πλέον, παράδοση που έχει δημιουργήσει στην παρουσίαση έργων εμβληματικών, οιστρηλατεί το σύγχρονο στίγμα της, τηρώντας απαρέγκλιτα τα κορυφαία καλλιτεχνικά κριτήρια. Για την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων της έχει καθοριστική συμβολή το ανθρώπινο δυναμικό της, το οποίο εργάζεται με απόλυτη αφοσίωση, όπως και οι καθοριστικές συνέργειες με κορυφαίους καλλιτέχνες και δημιουργούς που ερμηνεύουν μεγάλα έργα στον γαλαξία του Μουσικού Θεάτρου. Το πρόγραμμα που θα παρουσιάσει η ΕΛΣ, και αυτήν τη σεζόν, στο ελληνικό και στο διεθνές κοινό, είναι εξαιρετικά πυκνό και σύνθετο, συγκροτούμενο από νέες εμβληματικές παραγωγές, μυθικές αναβιώσεις, υψηλού επιπέδου διεθνείς συνεργασίες και μεικτά θεάματα, με τη συμμετοχή καταξιωμένων, σε παγκόσμια κλίμακα, δημιουργών και ερμηνευτών».

Το πρόγραμμα με ματιά

Η επίσημη έναρξη της σεζόν θα πραγματοποιηθεί στις 30 Οκτωβρίου 2026 με ένα έργο που παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Εθνική Λυρική Σκηνή -σε μία μεγάλη διεθνή συμπαραγωγή με το βρετανικό Φεστιβάλ του Γκλάιντμπορν και τη Μετροπόλιταν Όπερα της Νέας Υόρκης- τον «Ορφέα» του Κλάουντιο Μοντεβέρντι, με την υπογραφή του κορυφαίου εικαστικού καλλιτέχνη και σκηνοθέτη Ουίλλιαμ Κέντριτζ.

Τον Δεκέμβριο του 2026, ένα αριστούργημα του ρωσικού ρεπερτορίου, η «Ντάμα πίκα» του Πιοτρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι, έρχεται σε μία νέα φιλόδοξη παραγωγή σε σκηνοθεσία του διεθνώς καταξιωμένου Βρετανού σκηνοθέτη Στήβεν Λάνγκριτζ. Ακολουθεί, τον Μάρτιο του 2027, το αριστούργημα του 20ού αιώνα «Ασώτου ανάβασις» (The Rake’s Progress) του Ίγκορ Στραβίνσκι που επιστρέφει μετά από μισό αιώνα στο ρεπερτόριο της ΕΛΣ, σε μία νέα συναρπαστική σκηνοθεσία του διακεκριμένου Έλληνα σκηνοθέτη Αλέξανδρου Ευκλείδη.

Τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2027, για πρώτη φορά στην ιστορία της, η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει το μνημειώδες αριστούργημα της δυτικής μουσικής, τη «Missa solemnis» του Λούντβιχ βαν Μπετόβεν, στο πλαίσιο της επετείου των διακοσίων ετών από τον θάνατο του κορυφαίου συνθέτη. Ένα φιλόδοξο μεικτό θέαμα με τη συμμετοχή της Ορχήστρας, της Χορωδίας και του Μπαλέτου της ΕΛΣ.

To Μπαλέτο της ΕΛΣ θα παρουσιάσει τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο του 2027 μία νέα χορογραφία της Βαλεντίνας Τούρκου πάνω στο «Λεωφορείον ο Πόθος» του Τεννεσσή Ουίλλιαμς -μία συμπαραγωγή της ΕΛΣ με το Εθνικό Θέατρο της Σλοβενίας (Μάριμπορ)- ενώ τον Δεκέμβριο του 2026 και τον Ιανουάριο του 2027 θα αναβιώσει η κλασική παραγωγή της «Ζιζέλ» σε χορογραφία Βερόνικας Βιγιάρ και Ελένας Ιγκλέσιας.

Με την αναβίωση του συναρπαστικού «Οθέλλου» του Βέρντι, τον Απρίλιο και τον Μάιο του 2027, η Εθνική Λυρική Σκηνή θα τιμήσει τον Ρόμπερτ Ουίλσον, τον κορυφαίο αβανγκάρντ δημιουργό, ο οποίος επαναπροσδιόρισε τη σκηνική γλώσσα της όπερας.

Με τη νέα σεζόν επιστρέφουν στην ΕΛΣ και οι δύο ασπρόμαυρες, κινηματογραφικής αισθητικής παραγωγές του Νίκου Σ. Πετρόπουλου: Η «Τόσκα» του Πουτσίνι τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του 2027 και ο «Ριγολέττος» του Βέρντι τον Ιούλιο του 2027. Παράλληλα, η παραδοσιακή ιαπωνική κουλτούρα αναμετράται με τον αμερικανικό μοντερνισμό στη «Μαντάμα Μπαττερφλάι» του Πουτσίνι, στη σκηνοθεσία του Ούγκο ντε Άνα, η οποία αναβιώνει στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 2027.

Το μουσικό παραμύθι της Λένας Πλάτωνος «Το αηδόνι του αυτοκράτορα» επιστρέφει από τον Νοέμβριο του 2026 έως τον Ιανουάριο του 2027 στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, για να συναντήσει το παιδικό και εφηβικό κοινό, σε εννέα παραστάσεις για οικογένειες και σχολεία.

Ακόμη, η Δήμητρα Γαλάνη υπογράφει μία ιδιαίτερη μουσική παράσταση με τίτλο «Ακόμα κι αν φύγεις…», αποτίνοντας φόρο τιμής σε μία μοναδική στιχουργό του ελληνικού τραγουδιού, τη Μαριανίνα Κριεζή. Συμμετέχουν η Σαβίνα Γιαννάτου και ο Γιάννης Παλαμίδας.

Σε συνέχεια των διεθνών περιοδειών της σε Ευρώπη, Ασία και Αφρική, τον ερχόμενο Οκτώβριο η ΕΛΣ θα παρουσιάσει μία μεγάλη συναυλία στο εμβληματικό Κάρνεγκι Χολ της Νέας Υόρκης, με τίτλο «Nikos Kazantzakis: An Odyssey in Music» και με έργα Χατζιδάκι, Θεοδωράκη, Σκαλκώτα, Μητρόπουλου και Κουμεντάκη.

Τέλος, η λατρευτική μουσική επιστρέφει στο πρόγραμμα της ΕΛΣ, με το 4ο Φεστιβάλ Λατρευτικής Μουσικής να πραγματοποιείται τις πρώτες ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας του 2027, σε εκκλησίες, μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους στην Πλάκα και το κέντρο της Αθήνας.

