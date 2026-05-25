Μια υπέροχη έκπληξη περίμενε τους κατοίκους στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, όταν 45 νήπια αποφάσισαν να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους. Οι μικροί μαθητές του 13ου Νηπιαγωγείου ζήτησαν λουλούδια για να ομορφύνουν το σχολείο τους και, με την άμεση ανταπόκριση της Διεύθυνσης Πρασίνου, έγιναν κηπουροί για μία ημέρα.



Μαζί με τον αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος, Κώστα Σεϊτανίδη, τα παιδιά φύτεψαν ανοιξιάτικα φυτά, γεμίζοντας την αυλή με χρώματα και αρώματα. Η πρωτοβουλία αυτή αποδεικνύει πώς η περιβαλλοντική συνείδηση καλλιεργείται από την προσχολική ηλικία με τον πιο δημιουργικό τρόπο.

«Η αυλή γέμισε χρώματα, χαμόγελα και παιδικές φωνές, σε μια δράση που ανέδειξε τη σημασία της συνεργασίας και της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Κυρίως, όμως, μας υπενθύμισε ότι τα παιδιά αποτελούν την ελπίδα για το μέλλον. Με τις ιδέες, τον αυθορμητισμό και την αγάπη τους για τη φύση μάς δείχνουν καθημερινά τον δρόμο για έναν πιο όμορφο, ανθρώπινο και βιώσιμο κόσμο», αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο Δήμος Καλαμαριάς, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.