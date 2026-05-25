Τη σημασία της επένδυσης στο ανθρώπινο δυναμικό για την επιτυχία κάθε αναπτυξιακού σχεδίου υπογράμμισε η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, κατά την ομιλία της στο BLUE STRATEGY SUMMIT 2026, με κεντρικό θέμα: «Η Ελλάδα στρατηγικός κρίκος Ευρώπης-Αμερικής-Ασίας», που διοργανώνει η Ένωση Ελληνικών Ναυπηγείων.

Η υπουργός ανέλυσε τις μεγάλες αλλαγές που έχουν συντελεστεί στην αγορά εργασίας τα τελευταία χρόνια, σημειώνοντας ότι η ανεργία μειώθηκε από το 18% το 2019 στο 8% σήμερα.

Όπως είπε, η εξέλιξη αυτή μεταφράζεται σε 563.000 περισσότερους εργαζόμενους σε σχέση με το 2019, ενώ το ποσοστό πλήρους απασχόλησης αυξήθηκε από το 69% στο 79%.

Παράλληλα, η κ. Κεραμέως έκανε λόγο για έναν σημαντικό μετασχηματισμό της αγοράς εργασίας, υπενθυμίζοντας ότι, κατά τα χρόνια της κρίσης, η χώρα έχασε πολύτιμο ανθρώπινο δυναμικό, λόγω μετανάστευσης στο εξωτερικό.

Επικαλούμενη στοιχεία της Eurostat, δήλωσε ότι, την τελευταία 15ετία, έφυγαν από την Ελλάδα 730.000 πολίτες, εκ των οποίων οι 473.000 έχουν ήδη επιστρέψει.

Στο πλαίσιο αυτό, στάθηκε στις δράσεις του υπουργείου Εργασίας για την επιστροφή Ελλήνων του εξωτερικού μέσω του πρωτοβουλίας «Rebrain Greece», αναφέροντας χαρακτηριστικά την πρόσφατη εκδήλωση στο Λονδίνο, όπου συμμετείχαν περισσότεροι από 3.000 Έλληνες.

Η υπουργός Εργασίας τόνισε επίσης τη σημασία της σύμπραξης μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας, αναφερόμενη ειδικά στις ελλείψεις τεχνικών ειδικοτήτων στα ελληνικά ναυπηγεία.

Όπως είπε, το υπουργείο προχώρησε στη δημιουργία παραρτήματος Σχολής Μαθητείας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) μέσα στα ναυπηγεία, με στόχο την εκπαίδευση τεχνιτών ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης.

Το πρόγραμμα είναι διετές και συνδυάζει πρακτική άσκηση και θεωρητική κατάρτιση, ενώ, σύμφωνα με την κ. Κεραμέως, η μεγάλη πλειονότητα των καταρτιζομένων απορροφήθηκε από τα ελληνικά ναυπηγεία, μετά την ολοκλήρωσή του.

Η υπουργός Εργασίας χαρακτήρισε το συγκεκριμένο παράδειγμα ως απόδειξη των αποτελεσμάτων που μπορεί να φέρει η σύμπραξη μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, προσθέτοντας ότι αντίστοιχες πρωτοβουλίες υλοποιούνται και σε άλλους κλάδους, όπως πρόσφατα στον τομέα της ξυλείας στα Γρεβενά, όπου δημιουργήθηκε νέο παράρτημα δημόσιας σχολής για την κάλυψη εξειδικευμένων αναγκών.

Κλείνοντας την τοποθέτησή της, η κ. Κεραμέως υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη επένδυση από την επένδυση στον άνθρωπο, επισημαίνοντας ότι, παρά τις αυξημένες ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό, η στενή συνεργασία μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα μπορεί να οδηγήσει σε ακόμη καλύτερα αποτελέσματα για την ελληνική οικονομία και την απασχόληση