Η ΠΑΕ Ολυμπιακός με μήνυμά της στα μέσα κοινωνικής της δικτύωσης εξέφρασε την μεγάλη της θλίψη για τον θάνατο του Παρασκευά Άντζα.

Ο θάνατος του Άντζα στα 49 του μόλις χρόνια έχει προκαλέσει σοκ αλλά και μεγάλη στεναχώρια σε όλον τον ποδοσφαιρικό κόσμο. Από την πλευρά τους οι Πειραιώτες έστειλαν τα συλλυπητήριά τους προς την οικογένειά του και ανεβάζοντας το εξής post:

«Με βαθιά θλίψη και οδύνη, η οικογένεια του Ολυμπιακού αποχαιρετά τον Παρασκευά Άντζα. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του».