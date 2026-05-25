Ενθουσιασμένος ήταν ο Δημήτρης Οικονόμου στο ξεκίνημα της εκπομπής του στον ΣΚΑΪ για τη νίκη του Ολυμπιακού στο Final 4.

«Εδώ είμαστε με το 4ο αστεράκι ραμμένο πια από σήμερα κύριε συνάδελφε. Με γραβάτα τραμπική. Λέω θα βάλω αυτή σήμερα. Τούμπανο έτσι; Και θα κάτσω και με ανοιχτό σακάκι σήμερα», είπε, απευθυνόμενος προς τον συμπαρουσιαστή του Άκη Παυλόπουλο.

«Πάντως εμείς έχουμε 7 και πάλι πανηγυρίζουμε και μπράβο σας. Και το στάδιο σας δώσαμε», ήταν η απάντησή του.

«Είναι συζήτηση αυτή; Ο Ολυμπιακός έχει ανέβει στα ύψη της Ευρώπης. Αντί να πεις μπράβο, συγχαρητήρια», αντέδρασε ο Δημήτρης Οικονόμου.

«Το είπαμε. Μπράβο, συγχαρητήρια και άλλο συγχαρητήρια», είπε ο Άκης Παυλόπουλος.