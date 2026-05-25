Σκαρφαλωμένο πάνω σε ασβεστολιθικούς βράχους που βυθίζονται απότομα στο Αδριατικό, το Polignano a Mare είναι από εκείνους τους προορισμούς που δύσκολα ξεχνάς. Όχι μόνο για την εικόνα του, αλλά για τον τρόπο που συνδυάζει φυσική δραματικότητα και ιταλική φινέτσα.

Μόλις 35 χιλιόμετρα νότια του Μπάρι, η μικρή αυτή πόλη της Απουλία στη Νότια Ιταλία, αποκαλύπτει μια από τις πιο χαρακτηριστικές ακτογραμμές της νότιας Ιταλίας, όπου το λευκό των σπιτιών ακουμπά σχεδόν το βαθύ μπλε της θάλασσας.

Η πρώτη εντύπωση είναι καθοριστική

Το ιστορικό κέντρο, χτισμένο πάνω σε έναν απόκρημνο βράχο, μοιάζει να αιωρείται πάνω από το νερό. Στενά, λιθόστρωτα δρομάκια, ασβεστωμένες προσόψεις και μικρές πλατείες οδηγούν σχεδόν πάντα σε κάποιο μπαλκόνι με θέα στο Αδριατικό. Η πόλη κατοικείται από τη νεολιθική εποχή και διατηρεί ίχνη ελληνικών και ρωμαϊκών επιρροών, γεγονός που αντανακλάται στη δομή και την ιστορική της εξέλιξη .

Σήμα κατατεθέν της είναι η παραλία Lama Monachile, μια στενή λωρίδα βότσαλου που «κόβει» τον βράχο στα δύο και πλαισιώνεται από εντυπωσιακούς κάθετους σχηματισμούς. Τα νερά εδώ είναι εξαιρετικά καθαρά, ενώ οι θαλάσσιες σπηλιές που ανοίγονται κάτω από την πόλη αποτελούν ιδανικό πεδίο εξερεύνησης, είτε με σκάφος είτε με κολύμπι.

Περνώντας κάτω από την αψίδα Arco Marchesale -την ιστορική πύλη εισόδου του 16ου αιώνα- ο επισκέπτης εισέρχεται σε έναν λαβύρινθο από μεσαιωνικά σοκάκια που διατηρούν σχεδόν ανέπαφη την αρχική τους μορφή. Εδώ, μικρές ταράτσες και σημεία θέας αποκαλύπτουν πανοράματα που θυμίζουν κινηματογραφικό σκηνικό, ενισχύοντας τον χαρακτηρισμό της πόλης ως «μαργαριτάρι της Αδριατικής».

Το Polignano a Mare δεν είναι μόνο ένα εντυπωσιακό σκηνικό, είναι και ένας τόπος με βαθιά πολιτιστική ταυτότητα. Εδώ γεννήθηκε ο Domenico Modugno, η εμβληματική φωνή πίσω από το διαχρονικό Nel blu dipinto di blu («Volare»), που σημάδεψε τη διεθνή μουσική σκηνή.

Στην άκρη του βράχου, με το βλέμμα στραμμένο προς το απέραντο γαλάζιο, το άγαλμά του μοιάζει να αγκαλιάζει τη θάλασσα, ένας συμβολικός φόρος τιμής σε έναν καλλιτέχνη που ταύτισε το όνομά του με την έννοια της ελευθερίας και του ιταλικού ονείρου.

Σήμερα, η πόλη ζει κυρίως από τον τουρισμό, την αλιεία και τη γεωργία, αλλά διατηρεί έναν ισορροπημένο χαρακτήρα ανάμεσα στην αυθεντικότητα και τη σύγχρονη τουριστική ανάπτυξη. Από τις πανοραμικές βεράντες μέχρι τις κρυφές σπηλιές και τα ήσυχα σοκάκια, κάθε γωνιά της μοιάζει προσεκτικά σκηνοθετημένη, κι όμως, τίποτα δεν είναι επιτηδευμένο.