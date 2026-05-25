Ο αρχηγός των «ερυθρόλευκων», εμφανώς συγκινημένος και με τη φωνή του καταπονημένη από την ένταση των πανηγυρισμών, πήρε τον λόγο μπροστά στον κόσμο του συλλόγου. Στην ομιλία του εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τους φιλάθλους, τους συμπαίκτες, το προπονητικό επιτελείο και όλους όσοι στάθηκαν στο πλευρό της ομάδας κατά τη διάρκεια της σεζόν.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Παπανικολάου αποχαιρέτησε το συγκεντρωμένο πλήθος με ένα από τα αγαπημένα συνθήματα της εξέδρας, γνωρίζοντας την αποθέωση από τους φίλους του Ολυμπιακού που δημιούργησαν μια μοναδική ατμόσφαιρα στο κέντρο του Πειραιά.

«Ολυμπιακός σημαίνει να έχει πάει 5 η ώρα το πρωί και να είσαι ακόμα εδώ και να φωνάζεις με όλη τη δύναμη της ψυχής σου. Αυτό είναι Ολυμπιακός. Όλοι εσείς και όλοι οι φίλοι του Ολυμπιακού σε όλη την Ελλάδα δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα πολλά σημαίνετε για όλο αυτό εδώ το γκρουπ. Μας έχετε σηκώσει αμέτρητες φορές και όλο αυτό που έχουμε καταφέρει το έχουμε καταφέρει όλοι μαζί, γιατί ο Ολυμπιακός είναι ένα» τόνισε ο αρχηγός του Ολυμπιακού.