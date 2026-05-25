Σεισμός 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που χαρακτηρίζεται «ασθενής», καταγράφτηκε στις 04:29 στον θαλάσσιο χώρο ανοιχτά του Γερολιμένα.

Ειδικότερα, το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης εντοπίζεται 7 χιλιόμετρα δυτικά-νοτιοδυτικά του οικισμού Γερολιμένα, του δήμου ανατολικής Μάνης της περιφερειακής ενότητας Λακωνίας ή 208 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πρωτεύουσας, κατά δεδομένα που δημοσιοποίησε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου της Αθήνας.

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 17 χιλιόμετρα.

Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή στην ευρύτερη περιοχή της Μάνης.