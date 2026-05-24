Ο Άρης Μουγκοπέτρος επέστρεψε εκεί όπου πάντα ένιωθε πιο δυνατός: στη μουσική και στο κλαρίνο του. Περισσότερο από έναν χρόνο μετά τον σοβαρό τραυματισμό του από κροτίδα, που του κόστισε δύο δάχτυλα, ο γνωστός μουσικός συγκίνησε φίλους και θαμώνες με την επανεμφάνισή του σε κέντρο στα Καλάβρυτα, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα δύναμης, επιμονής και ψυχής.

Σε βίντεο που ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, ο Άρης Μουγκοπέτρος εμφανίζεται να παίζει ξανά κλαρίνο μπροστά σε κόσμο, με τους παρευρισκόμενους να τον αποθεώνουν με παρατεταμένο χειροκρότημα. Συγκινητική ήταν και η αντίδραση των μουσικών της ορχήστρας, που τον παρακολουθούσαν με εμφανή συγκίνηση και θαυμασμό.

Η στιγμή είχε έντονο συναισθηματικό φορτίο, καθώς ο ίδιος είχε βρεθεί αντιμέτωπος με μία από τις πιο δύσκολες δοκιμασίες της ζωής του, μετά το ατύχημα που σημάδεψε την καθημερινότητά του και άλλαξε τα δεδομένα στην επαγγελματική του πορεία.

Στη λεζάντα του βίντεο, ο μουσικός έγραψε χαρακτηριστικά: «Γύρισα εκεί που μιλά η καρδιά… Οι πληγές σωπαίνουν… Η μουσική όμως όχι!», ενώ συμπλήρωσε: «Κάποιες επιστροφές γράφονται με δάκρυα και παίζονται με ψυχή».

Η ανάρτησή του συγκέντρωσε δεκάδες μηνύματα στήριξης και αγάπης από φίλους, συναδέλφους και θαυμαστές, οι οποίοι έσπευσαν να του ευχηθούν δύναμη και να εκφράσουν τον θαυμασμό τους για το κουράγιο και την επιμονή που δείχνει.