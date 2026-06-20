Σοκ έχει προκαλέσει στις ΗΠΑ η υπόθεση της δολοφονίας του 17χρονου Όστιν Μέτκαλφ, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια σχολικής αθλητικής διοργάνωσης στίβου στο Φρίσκο του Τέξας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, το περιστατικό σημειώθηκε στις 2 Απριλίου 2025 κατά τη διάρκεια σχολικής αθλητικής διοργάνωσης στίβου, όταν ξέσπασε έντονη αντιπαράθεση ανάμεσα στον 17χρονο Όστιν Μέτκαλφ και τον τότε επίσης 17χρονο Καρμέλο Άντονι.

Η διαμάχη φέρεται να ξεκίνησε με αφορμή την παρουσία του Άντονι σε σκηνή που είχε στηθεί για άλλη σχολική ομάδα, κατά τη διάρκεια διακοπής λόγω βροχής, γεγονός που οδήγησε σε ένταση μεταξύ των δύο συνομήλικων. Η κατάσταση κλιμακώθηκε γρήγορα και, σύμφωνα με τις Αρχές, ο Μέτκαλφ δέχθηκε θανάσιμη επίθεση με μαχαίρι τύπου σουγιά στο στήθος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά και να χάσει τη ζωή του λίγη ώρα αργότερα.

Ο 17χρονος συνελήφθη σε κατάσταση σοκ κοντά στο σημείο του περιστατικού, λίγη ώρα αργότερα.

Νέο υλικό από κάμερες σώματος των αστυνομικών που βρέθηκαν στο σημείο και δόθηκε στη δημοσιότητα, καταγράφει τη στιγμή της σύλληψής του. Τον δείχνει συναισθηματικά φορτισμένο να λέει στους αστυνομικούς: «Δεν είμαι “μάλλον” ο δράστης. Εγώ το έκανα». Σε άλλο σημείο του βίντεο ακούγεται να δικαιολογεί την πράξη του, υποστηρίζοντας ότι το θύμα τον είχε αγγίξει πρώτα, παρά τις προειδοποιήσεις του να σταματήσει.

«Το έκανα γιατί με άγγιξε. Του είπα να μην το κάνει. Με άγγιξε», ακούγεται να λέει, σύμφωνα με το οπτικό υλικό που περιλαμβάνεται στα αποδεικτικά στοιχεία της δίκης.

Ο Άντονι είχε ισχυριστεί ότι ενήργησε σε αυτοάμυνα, ωστόσο το δικαστήριο απέρριψε τον ισχυρισμό και τον έκρινε ένοχο για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού, επιβάλλοντάς του ποινή κάθειρξης 35 ετών.

Οι εισαγγελικές αρχές έδωσαν επίσης στη δημοσιότητα βιντεοληπτικό υλικό από την επίθεση, το οποίο χρησιμοποιήθηκε στη δίκη και αποτυπώνει τις τελευταίες στιγμές πριν και μετά το περιστατικό, αν και λόγω απόστασης δεν καταγράφεται καθαρά η στιγμή της επίθεσης, σύμφωνα με την New York Post.