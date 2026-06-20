Το καλοκαίρι φαίνεται να εγκαθίσταται φέτος με ιδιαίτερη δυναμική από πολύ νωρίς, καθώς οι μετεωρολογικές ενδείξεις συγκλίνουν στο ότι η Ελλάδα εισέρχεται σε μια παρατεταμένη περίοδο υψηλών θερμοκρασιών και περιορισμένων βροχοπτώσεων.

Οι προβλέψεις των μεγαλύτερων διεθνών κέντρων καιρού σκιαγραφούν ένα σκηνικό έντονης ζέστης για τους επόμενους μήνες, με τον κίνδυνο συχνών και επίμονων καυσώνων να βρίσκεται στο προσκήνιο.

Η είσοδος στο δεύτερο μισό του Ιουνίου συνοδεύτηκε από μια εμφανή μεταβολή στη γενική κυκλοφορία της ατμόσφαιρας πάνω από την ανατολική Μεσόγειο. Η Ελλάδα βρέθηκε σταδιακά υπό την επιρροή του αφρικανικού υποτροπικού αντικυκλώνα, ενός βαρομετρικού συστήματος που τα τελευταία χρόνια εμφανίζεται ολοένα και συχνότερα και με μεγαλύτερη διάρκεια στην περιοχή μας.

Εκεί όπου παλαιότερα αποτελούσε μια σχετικά σύντομη καλοκαιρινή παρουσία, σήμερα ο αφρικανικός αντικυκλώνας τείνει να μετατρέπεται σε βασικό ρυθμιστή των καιρικών συνθηκών κατά τη θερινή περίοδο. Η παρουσία του ευνοεί την επικράτηση θερμών αερίων μαζών, περιορίζει τη διέλευση διαταραχών από τη δυτική και κεντρική Ευρώπη και δημιουργεί συνθήκες που ευνοούν μεγαλύτερης διάρκειας θερμά επεισόδια.

Τι δείχνουν οι εποχικές προβλέψεις

Μπροστά σε αυτή την πρόωρη και έντονη καλοκαιρινή εικόνα, το ερώτημα που τίθεται είναι αν η τάση αυτή θα συνεχιστεί κατά τη διάρκεια του Ιουλίου και του Αυγούστου.

Για να εξαχθούν ασφαλέστερα συμπεράσματα, οι μετεωρολόγοι στρέφονται στις εποχικές προγνώσεις των σημαντικότερων διεθνών μετεωρολογικών οργανισμών. Οι προβλέψεις αυτές δεν αφορούν συγκεκριμένες ημέρες ή ακριβείς θερμοκρασίες, αλλά παρουσιάζουν την πιθανότητα απόκλισης των καιρικών συνθηκών από τα κλιματικά δεδομένα της εποχής.

Η σύγκριση των διαθέσιμων μοντέλων καταλήγει σε ένα κοινό συμπέρασμα: η χώρα βαδίζει προς ένα καλοκαίρι με θερμοκρασίες υψηλότερες από τις συνηθισμένες και με περιορισμένα φαινόμενα βροχής.

Θερμότεροι από το κανονικό ο Ιούλιος και ο Αύγουστος

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Ευρωπαϊκού Κέντρου Μεσοπρόθεσμων Προγνώσεων (ECMWF), τόσο ο Ιούλιος όσο και ο Αύγουστος αναμένεται να κινηθούν σε θερμοκρασιακά επίπεδα πάνω από τα κανονικά σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα.

Οι πιο έντονες θετικές αποκλίσεις εντοπίζονται στα ηπειρωτικά τμήματα της Ελλάδας, στη Θεσσαλία, στην ανατολική Στερεά, στην Πελοπόννησο αλλά και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Στις περιοχές αυτές οι μέσες θερμοκρασίες ενδέχεται να βρεθούν αισθητά υψηλότερα από τα συνηθισμένα επίπεδα της εποχής.

Η επαναλαμβανόμενη μεταφορά θερμών αερίων μαζών από τη βόρεια Αφρική εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει μεγάλα διαστήματα με έντονη ζέστη. Κατά περιόδους, οι μέγιστες θερμοκρασίες στα ηπειρωτικά είναι πιθανό να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Παράλληλα, η αντικυκλωνική κυκλοφορία δεν θα επηρεάζει μόνο τις μέγιστες αλλά και τις ελάχιστες θερμοκρασίες. Οι λεγόμενες τροπικές νύχτες αναμένεται να γίνουν συχνότερες, με τον υδράργυρο να μην πέφτει κάτω από τους 20 ή ακόμη και τους 25 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες αστικές και παραθαλάσσιες περιοχές.

Λιγότερες βροχές και περιορισμένες διαταραχές

Η ισχυρή παρουσία του αφρικανικού αντικυκλώνα συνδέεται και με σημαντική μείωση των βροχοπτώσεων.

Τα εποχικά μοντέλα υποδεικνύουν ότι η Ελλάδα είναι πιθανό να παρουσιάσει γενικευμένο υετικό έλλειμμα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, καθώς τα βαρομετρικά συστήματα που κινούνται από τον Ατλαντικό θα ακολουθούν βορειότερη πορεία, επηρεάζοντας κυρίως περιοχές της βόρειας Ευρώπης.

Οι βασικές εξαιρέσεις σε αυτή την εικόνα αναμένονται κυρίως στα ορεινά τμήματα της Πίνδου, στη δυτική και βόρεια Ελλάδα, καθώς και σε περιοχές της Μακεδονίας και της Ηπείρου, όπου οι απογευματινές θερμικές καταιγίδες ενδέχεται κατά τόπους να προσφέρουν αξιόλογες βροχοπτώσεις.

Τα μηνύματα από τα αμερικανικά μοντέλα

Παρόμοια εικόνα προκύπτει και από τα αμερικανικά προγνωστικά συστήματα της NOAA μέσω του μοντέλου CFSv2.

Οι σχετικές προσομοιώσεις δείχνουν ότι η βόρεια επέκταση της κυτταρικής κυκλοφορίας Hadley αναμένεται να είναι ιδιαίτερα έντονη φέτος. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο υποτροπικός αντικυκλώνας θα έχει τη δυνατότητα να εγκαθίσταται για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα πάνω από την ανατολική Μεσόγειο.

Μια τέτοια εξέλιξη αυξάνει αισθητά την πιθανότητα εμφάνισης διαδοχικών κυμάτων καύσωνα, τα οποία πιθανόν να διακόπτονται μόνο από σύντομες ανάσες δροσιάς, χωρίς ωστόσο να αλλάζουν τη συνολική εικόνα ενός θερμού καλοκαιριού.

Ο ρόλος των θερμών θαλασσών

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι αναλύσεις της NASA, οι οποίες εστιάζουν στη σχέση ανάμεσα στην ατμόσφαιρα και τη θερμοκρασία της θάλασσας.

Η Μεσόγειος, αλλά και οι ελληνικές θάλασσες ειδικότερα, εμφανίζουν ήδη θερμοκρασίες επιφανειακών υδάτων υψηλότερες από τις φυσιολογικές για την εποχή. Αυτή η συσσωρευμένη θερμική ενέργεια εκτιμάται ότι θα επηρεάσει σημαντικά την πορεία του καλοκαιριού.

Οι θερμότερες θάλασσες συμβάλλουν στη διατήρηση υψηλών θερμοκρασιών στις παράκτιες περιοχές, ενώ παράλληλα αυξάνουν την υγρασία στην ατμόσφαιρα, ενισχύοντας το αίσθημα δυσφορίας.

Η συνεχής εξάτμιση από τις θερμές θαλάσσιες επιφάνειες εμπλουτίζει τα χαμηλότερα στρώματα της ατμόσφαιρας με υδρατμούς. Οι υδρατμοί αυτοί εγκλωβίζονται ευκολότερα εξαιτίας των συνθηκών καθίζησης που προκαλεί ο αντικυκλώνας, με αποτέλεσμα τα θερμά επεισόδια να συνοδεύονται από αυξημένο θερμικό φορτίο και μεγαλύτερη δυσφορία, κυρίως σε πόλεις όπως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη.

Τα «μπλοκαρίσματα Ωμέγα»

Την ίδια τάση καταγράφουν και τα πολυμοντελικά συστήματα πρόγνωσης άλλων ευρωπαϊκών μετεωρολογικών οργανισμών, μεταξύ των οποίων η βρετανική Μετεωρολογική Υπηρεσία και η Météo-France.

Οι αναλύσεις τους δείχνουν αυξημένη πιθανότητα επικράτησης ατμοσφαιρικών διατάξεων τύπου «Ωμέγα», οι οποίες λειτουργούν σαν μπλοκάρισμα της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας και επιτρέπουν στον αφρικανικό αντικυκλώνα να παραμένει για μεγάλα χρονικά διαστήματα πάνω από την κεντρική και ανατολική Μεσόγειο.

Εάν αυτή η τάση επιβεβαιωθεί, τότε η Ελλάδα θα βρεθεί αντιμέτωπη με ένα καλοκαίρι όπου οι υψηλές θερμοκρασίες, η ξηρασία και τα παρατεταμένα θερμά διαστήματα θα αποτελέσουν τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά του καιρού μέχρι και το τέλος του Αυγούστου.

Ήπιος καιρός σήμερα και τις επόμενες ημέρες

Όσον αφορά τον σημερινό καιρό, προβλέπεται γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα είναι στα δυτικά αρχικά μεταβλητοί 2 με 3 και από το μεσημέρι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 έως 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα νησιά του Ιονίου και τα ηπειρωτικά τους 31 με 32 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 28 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική, καιρός γενικά αίθριος. Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 21 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα οπότε πιθανώς θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα γύρω ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και πρόσκαιρα το μεσημέρι – απόγευμα νοτίων διευθύνσεων 3 μς 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας.

Ανεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά.

Ανεμοι: Αρχικά μεταβλητοί 2 με 3 και από το μεσημέρι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 31 και στα ηπειρωτικά 32 τοπικά 33 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα ορεινά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οπότε στα ορεινά της Θεσσαλίας υπάρχει πιθανότητα για τοπικές βροχές ή όμβρους.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στα ανατολικά και τα νότια 6 τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα Δωδεκάνησα όπου τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες υπάρχει πιθανότητα τοπικών όμβρων.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 29 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 21-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι και στα Δωδεκάνησα όπου πιθανώς να εκδηλωθούν πρόσκαιρα μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 4 με 6 και στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα νησιά του Ιονίου και τα ηπερωτικά τους 33 με 34 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 27 με 29, τοπικά στα νοτιοανατολικά τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 22-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, ενώ υπάρχει πιθανότητα μεμονωμένης καταιγίδας στα βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο κυρίως στα δυτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 23-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως τα ορεινά όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές, όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 24-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως τα ορεινά όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές, όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.