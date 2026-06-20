Ένα ακόμη θανατηφόρο τροχαίο έρχεται να προστεθεί στη μακρά λίστα των δυστυχημάτων που σημειώνονται στους ελληνικούς δρόμους, καθώς ένας 25χρονος έχασε τη ζωή του το βράδυ του Σαββάτου (20/06) σε περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας, ύστερα από σοβαρό ατύχημα με τη μοτοσικλέτα του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο νεαρός που οδηγούσε τη μηχανή του έχασε τον έλεγχο του οχήματος για λόγους που παραμένουν άγνωστοι μέχρι στιγμής, με συνέπεια να υποστεί θανάσιμα τραύματα.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Πηγάδια Ξηρομέρου. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, τις οποίες επικαλείται το tempo24.gr, η μοτοσικλέτα εξετράπη της πορείας της και κατέληξε σε βραχώδη περιοχή, με αποτέλεσμα τον ακαριαίο θάνατο του 25χρονου αναβάτη.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ οι Αρχές προχώρησαν στις απαραίτητες ενέργειες για τη διερεύνηση του περιστατικού.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα αποτελούν αντικείμενο έρευνας από τις αρμόδιες αρχές, οι οποίες συλλέγουν στοιχεία προκειμένου να διαπιστωθεί πώς σημειώθηκε η μοιραία εκτροπή της μηχανής.