Στο δρόμο που χάραξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κινείται και το κόμμα του οποίου ηγείται με κορυφαία στελέχη να γυρίζουν όλη την Ελλάδα προκειμένου να έρθουν σε επαφή με τους πολίτες και να επιδείξουν τα παραδοτέα.

Υπουργοί αλλά και κορυφαία κομματικά στελέχη έχουν προγραμματίσει για το επόμενο διάστημα περιοδείες σε περιφέρειες κλειδιά για να στείλουν το μήνυμα της νίκης στις επόμενες εκλογές, να θέσουν τα διλήμματα τα οποία έχει περιγράψει ο ίδιος ο πρωθυπουργός και να συμβάλλουν έτσι στην συσπείρωση της κομματικής βάσης αλλά και να πείσουν απογοητευμένους ψηφοφόρους να επιστρέψουν στη ΝΔ.

Οι δημοσκοπήσεις των τελευταίων μηνών καταγράφουν σταθερό προβάδισμα της ΝΔ, ωστόσο στο κυβερνητικό επιτελείο θεωρούν ότι δεν υπάρχουν περιθώρια εφησυχασμού. Αντιθέτως, επιδιώκουν να μετατρέψουν τη δημοσκοπική υπεροχή σε οργανωτική και πολιτική κυριαρχία, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην περιφέρεια, όπου παραδοσιακά κρίνονται σημαντικές εκλογικές ισορροπίες.

Στη Μεσσηνία θα βρεθούν τις επόμενες ημέρες ο Γραμματέας της ΝΔ, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, και μαζί με την υπουργό Εργασίας, Νίκη Κεραμέως θα απευθυνθούν στους πολίτες. Άλλωστε η συγκεκριμένη περιφέρεια έχει ιδιαίτερη σημασία για τη ΝΔ καθώς ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς βρίσκεται μια ανάσα από την ανακοίνωση του κόμματός του.

Την επόμενη εβδομάδα θα βρεθούν ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση στην Αρκαδία.

Την ίδια εβδομάδα θα περιοδεύσουν στην Αργολίδα ο υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, Θάνος Πλεύρης και η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη.

Την Μεσσηνία θα επισκεφθεί ξκαι υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, Χρίστος Δήμας, προκειμένου να επιδείξει το κυβερνητικό έργο.

Ο Μαργαρίτης Σχοινάς, υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θα επισκεφθεί την Κορινθία η οποία και σύμφωνα με πληροφορίες θα είναι και η εκλογική περιφέρεια στην οποία θα κατέλθει βουλευτής, ενώ ο Μάκης Βορίδης μαζί με τον υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστα Κατσαφάδο, θα βρεθούν στο γαλάζιο προπύργιο της Λακωνίας.

Τα κορυφαία στελέχη θα επισκεφθούν στη συνέχεια και μετά την Πελοπόννησο την Θεσσαλία, όπου παρατηρείται διαρροή ψηφοφόρων.

Δένδιας, Γεωργιάδης, Ζαχαράκη, Μαρινάκης και άλλοι υπουργοί θα καλέσουν τους πολίτες να κρίνουν, να συγκρίνουν και να επιστρέψουν στο γαλάζιο μαντρί.

Τα ψηφοδέλτια

Ταυτόχρονα, στο κομματικό επιτελείο συγκροτούν τα ψηφοδέλτια τα οποία θα έχουν τρια χαρακτηριστικά: νέο αίμα, υποψήφιους από την τοπική αυτοδιοίκηση και περισσότερες γυναίκες.

Παράλληλα στις πολιτικές ακαδημίες, κομματικά στελέχη δίνουν τη γραμμή και τον τόνο στα γαλάζια μέλη τους έτσι ώστε και εικόνα του προγράμματος να έχουν αλλά και να επικοινωνήσουν στους ψηφοφόρους τα μικρά και μεγάλα που έχουν επιτευχθεί στα 7 χρόνια διακυβέρνησης.

Ο Άκης Σκέρτσος παρουσιάζει τον συνολικό απολογισμό της κυβέρνησης, ο Θανάσης Κοντογεώργης τα περιφερειακά αναπτυξιακά σχέδια, ενώ το πολιτικό στίγμα δίνει ο γραμματέας της ΝΔ Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Με αυτό το πολυεπίπεδο σχέδιο, η Νέα Δημοκρατία επιχειρεί να συνδυάσει τη διατήρηση της δημοσκοπικής της δυναμικής με την ανανέωση του στελεχιακού της δυναμικού και την προετοιμασία των νέων ψηφοδελτίων, μετατρέποντας τις περιοδείες σε βασικό εργαλείο πολιτικής και οργανωτικής στρατηγικής.