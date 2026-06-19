Σε θρίλερ για γερά νεύρα εξελίχθηκε η μαραθώνια συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής, η οποία διήρκεσε σχεδόν 10 ώρες, με σκοπό την ανάδειξη των επικρατέστερων δικαστών για την προεδρία του Αρείου Πάγου. Η διαδικασία σημαδεύτηκε από ένα κύμα ηχηρών απουσιών, καθώς από τους 27 ανώτατους δικαστικούς που είχαν κληθεί για ακρόαση, εμφανίστηκαν τελικά μόλις 11.



Μάλιστα, πέντε αντιπρόεδροι επέλεξαν να απέχουν, με ορισμένους εξ αυτών να στέλνουν επιστολές που έδειχναν ξεκάθαρα την ανάγκη σεβασμού της δικαστικής επετηρίδας και των αρχαιότερων συναδέλφων τους.



Παρά τις εσωτερικές αναταράξεις, η κάλπη έβγαλε μια καθαρή τριάδα προτάσεων προς το Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο έχει και τον τελικό λόγο. Πρώτος σε προτιμήσεις αναδείχθηκε ο αντιπρόεδρος και εκπρόσωπος Τύπου του Ανωτάτου Δικαστηρίου, Παναγιώτης Λυμπερόπουλος, συγκεντρώνοντας 15 ψήφους.



Η επικράτησή του θεωρείται κλειδί, καθώς έρχεται σε συνέχεια της πρόσφατης κάλπης στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, όπου είχε λάβει τη συντριπτική στήριξη 58 συναδέλφων του. Τη λίστα συμπληρώνουν ο αντιπρόεδρος Σωκράτης Πλαστήρας με 10 ψήφους και ο αρεοπαγίτης Παναγιώτης Βενιζελέας με 9 ψήφους.



Οι διεργασίες αυτές γίνονται ενόψει της συνταξιοδότησης της νυν προέδρου, Αναστασίας Παπαδοπούλου, στο τέλος του μήνα. Το ενδιαφέρον πλέον μετατοπίζεται στο επόμενο διήμερο, καθώς η ίδια ακριβώς διαδικασία θα επαναληφθεί για την επιλογή του νέου Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, λόγω της επικείμενης αποχώρησης του Κωνσταντίνου Τζαβέλλα, κλείνοντας έτσι τον κύκλο των σαρωτικών αλλαγών στην κορυφή της ελληνικής Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.