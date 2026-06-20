Κρυμμένη στο ανατολικό τμήμα του νησιού, κοντά στον γραφικό Αβλέμονα, η παραλία Καλαδί ξεχωρίζει για τα πεντακάθαρα, γαλαζοπράσινα νερά της και το ψιλό, γκρι βότσαλο. Μάλιστα, θεωρείται η «βασίλισσα» των Κυθήρων, καθώς αιχμαλωτίζει το βλέμμα με την άγρια, φυσική ομορφιά της.

Ο εντυπωσιακός βράχος που ορθώνεται μέσα στο νερό χωρίζει την ακτή σε τρεις συνεχόμενους, απάνεμους κόλπους, δημιουργώντας ένα σκηνικό που μοιάζει με καρτ ποστάλ. Για να απολαύσει κανείς αυτόν τον επίγειο παράδεισο, χρειάζεται απλώς να κατεβεί περίπου δεκάδες πέτρινα σκαλοπάτια, τα οποία αποζημιώνουν κάθε επισκέπτη με την πρώτη κιόλας βουτιά.

Εκτός από την εντυπωσιακή της εμφάνιση, η παραλία προσφέρει μια μοναδική εμπειρία εξερεύνησης και χαλάρωσης για κάθε επισκέπτη. Τα κρυστάλλινα, βαθιά νερά της είναι ιδανικά για όσους αγαπούν το κολύμπι με μάσκα, καθώς ο βυθός γύρω από τους μεγάλους βράχους κρύβει πλούσια θαλάσσια ζωή. Στο τέλος της ακτής, μια μικρή φυσική σπηλιά οδηγεί σε έναν τρίτο, πιο κρυφό κόλπο, ο οποίος προσφέρει απομόνωση και ηρεμία.

Τον Ιούλιο και τον Αύγουστο η παραλία γεμίζει με κόσμο, οπότε αν βρεθείτε εκείνη την περίοδο στα Κύθηρα και θελήσετε να την επισκεφτείτε, καλό είναι να πάτε από πολύ νωρίς για να μπορέσετε να στήσετε την ομπρέλα σας, μια και δεν είναι οργανωμένη. Η πρόσβαση στο Καλαδί δεν θα λέγαμε πως είναι και η πιο εύκολη. Ο δρόμος μέχρι ένα σημείο είναι άσφαλτος, αλλά τα τελευταία μέτρα είναι βατός χωματόδρομος. Επίσης, όπως αναφέραμε παραπάνω, για να φτάσετε στην παραλία θα πρέπει να κατέβετε τα 120 σκαλοπάτια (αλλού αναφέρεται πως είναι περισσότερα), και το καλοκαίρι με τη ζέστη, δεν είναι και το ιδανικότερο. Αλλά σίγουρα, το Καλαδί θα σας ανταμείψει με αυτά που υπόσχεται να σας προσφέρει.

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