Η παραλία Kvalvika στα Νησιά Λοφότεν της Νορβηγίας μοιάζει με ένα απόκοσμο κινηματογραφικό σκηνικό στην άκρη του Αρκτικού Κύκλου, όπου η χρυσή άμμος και τα γαλαζοπράσινα νερά κυκλώνονται από γιγάντιους, σκοτεινούς βράχους που κόβουν την ανάσα.

Αυτό το άγριο τοπίο δεν είναι προσβάσιμο με αυτοκίνητο, αφού απαιτεί μια πεζοπορία μέσα από ένα ορεινό πέρασμα, κάνοντας τον επισκέπτη να νιώθει σαν μοναχικός εξερευνητής που ανακαλύπτει έναν άλλον, άγνωστο πλανήτη. Γι’ αυτό και όσοι την επισκέπτονται, συμφωνούν πως έζησαν μια ξεχωριστή εμπειρία. Η Kvalvika, σχεδόν κάθε χρόνο, φιγουράρει στη λίστα με τις καλύτερες παραλίες της Ευρώπης και δικαιολογημένα.

Βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της χώρας και παρότι είναι στο ίδιο περίπου ύψος με τη Γροιλανδία και την Αλάσκα, το κλίμα των νησιών, όπου ανήκει η παραλία, είναι αρκετά ηπιότερο λόγω του θερμού Ρεύματος του Κόλπου (Gulf Stream). Τους καλοκαιρινούς μήνες, η θερμοκρασία κυμαίνεται μεταξύ 12-15 βαθμών Κελσίου και οι βροχερές μέρες φθάνουν σχεδόν τις είκοσι μηνιαίως. Γι’ αυτό και πολλοί ταξιδιώτες στήνουν σκηνές στην άμμο για να ζήσουν την εμπειρία του Ήλιου του Μεσονυκτίου. Ακριβώς πάνω από την παραλία υψώνεται το βουνό Ryten, προσφέροντας μια συγκλονιστική θέα από ψηλά.

Δείτε τις φωτογραφίες