Στον άγριο νότο της Ισλανδίας, εκεί όπου η παγωμένη ανάσα των παγετώνων συναντά τον Ατλαντικό Ωκεανό, απλώνεται η απόκοσμη παραλία Sólheimasandur. Το τοπίο μοιάζει με σκηνικό από ταινία επιστημονικής φαντασίας, καθώς μια απέραντη έρημος από μαύρη ηφαιστειακή άμμο καλύπτει τα πάντα μέχρι εκεί που φτάνει το μάτι.

Στο κέντρο αυτής της απόλυτης απομόνωσης, το θρυλικό λευκό κουφάρι ενός αμερικανικού στρατιωτικού αεροσκάφους Douglas DC-3, που κατέπεσε εκεί το 1973, στέκεται σαν απόκοσμο γλυπτό. Η αντίθεση του φθαρμένου, ασημένιου μετάλλου με το σκοτάδι της άμμου δημιουργεί μια μαγική, σχεδόν απόκοσμη ομορφιά. Αυτή η καθηλωτική εικόνα προσελκύει κάθε χρόνο χιλιάδες ταξιδιώτες και φωτογράφους από όλο τον κόσμο, που καταφτάνουν μέχρι το Sólheimasandur για να το θαυμάσουν από κοντά και να το αιχμαλωτίσουν με τον φακό τους.

Η παραλία έγινε γνωστή στον περισσότερο κόσμο μετά τη συντριβή του στρατιωτικού αεροπλάνου, US Navy Douglas C-117D, το 1973, με τα συντρίμμια του να έχουν παραμείνει άθικτα ως και σήμερα. Το αεροπλάνο κατέπεσε στην παραλία όταν, κατά την πτήση, τελείωσαν τα καύσιμα, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί το πλήρωμα. Η παραλία καλύπτεται από μαύρη άμμο και πέτρες και βρίσκεται δίπλα στο Katla, ένα ενεργό ηφαίστειο.

Για να επισκεφθείτε το αεροπλάνο στο Sólheimasandur, θα πρέπει να είστε καλά προετοιμασμένοι για μια πεζοπορία 4 χιλιομέτρων από το πάρκινγκ (περίπου μία ώρα ανά διαδρομή) σε ένα εντελώς επίπεδο αλλά ανοιχτό τοπίο με μαύρο χαλίκι, χωρίς καθόλου προστασία από τον καιρό. Η διαδρομή είναι εύκολη, αλλά αν θέλετε να αποφύγετε το περπάτημα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ειδικό λεωφορειάκι που ξεκινά από το πάρκινγκ με εισιτήριο. Τέλος, για να βγάλετε τις καλύτερες φωτογραφίες χωρίς πολύ κόσμο, προτιμήστε να πάτε νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα.

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