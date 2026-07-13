Στην κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στον Ολυμπιακό με τους Τόμας Γουόκαπ και Τάιλερ Ντόρσεϊ, αναφέρθηκαν στην Ιταλία.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τους γείτονες οι άνθρωποι του Ολυμπιακού είχαν συνάντηση με τον ατζέντη του Τάιλερ Ντόρσεϊ στο Λας Βέγκας, έτσι ώστε να επεκταθεί η συνεργασία των δύο πλευρών, με βελτιωμένους όρους για τον Ελληνοαμερικανό γκαρντ.

Παράλληλα, η πρόταση της Ντουμπάι ανεβαίνει και είναι κοντά στο να καλύψει τα «θέλω» του Ολυμπιακού αλλά και του Τόμας Γουόκαπ, για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή.

Αναλυτικά όσα αναφέρουν στην Ιταλία:

«Η Ντουμπάι φτάνει κοντά στο να εκπληρώσει τα θέλω του Ολυμπιακού και του Τόμας Γουόκαπ. Ο τεχνικός διευθυντής και ο αθλητικός διευθυντής του Ολυμπιακού, συναντήθηκαν σήμερα με τον μάνατζερ του Τάιλερ Ντόρσεϊ για να συζητήσουν μαζί του μία αρκετά πιο βελτιωμένη πρόταση για επέκταση συμβολαίου. Οι συζητήσεις συνεχίζονται».