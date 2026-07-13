Στο Παρίσι βρίσκεται ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να συμμετάσχει στη συνάντηση της «Συμμαχίας των Προθύμων», όπου περισσότεροι από 20 Ευρωπαίοι ηγέτες και συνολικά 37 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων συντονίζουν τα επόμενα βήματά τους για τη στήριξη της Ουκρανίας.

Η σύνοδος πραγματοποιείται στο Hôtel des Invalides, έπειτα από πρόσκληση του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, μία ημέρα πριν από τους εορτασμούς για την Ημέρα της Βαστίλης.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, οι ηγέτες θα μεταβούν στο Μέγαρο των Ηλυσίων, όπου ο Εμανουέλ Μακρόν θα παραθέσει επίσημο δείπνο προς τιμήν τους. Την Τρίτη 14 Ιουλίου ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρακολουθήσει τη στρατιωτική παρέλαση για την εθνική εορτή της Γαλλίας, μαζί με δεκάδες ακόμη ηγέτες.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός αναμένεται να επαναλάβει τη σταθερή θέση της Ελλάδας υπέρ της στήριξης της Ουκρανίας, επισημαίνοντας ότι η ευρωπαϊκή ασφάλεια απαιτεί στενό συντονισμό με τους συμμάχους και διατήρηση της διατλαντικής συνεργασίας.

Στο επίκεντρο η ενίσχυση της Ουκρανίας

Βασικό αντικείμενο της συνάντησης αποτελεί η περαιτέρω στρατιωτική και πολιτική υποστήριξη προς την Ουκρανία, καθώς οι σύμμαχοι επιδιώκουν να ενισχύσουν την πίεση προς τη Ρωσία και να στηρίξουν το Κίεβο απέναντι στις συνεχιζόμενες ρωσικές επιθέσεις.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο τραπέζι των συζητήσεων βρίσκονται η άμεση αποστολή επιπλέον οπλικών συστημάτων, η ενίσχυση της αεράμυνας της Ουκρανίας, αλλά και νέα μέτρα για τον περιορισμό των οικονομικών πόρων της Μόσχας, με ιδιαίτερη έμφαση στον λεγόμενο «σκιώδη στόλο» που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου.

Ο Γάλλος πρόεδρος έχει δηλώσει ότι στόχος των συνομιλιών είναι η ενίσχυση της προστασίας της Ουκρανίας από τις συνεχείς αεροπορικές επιθέσεις, ενώ πριν από τη σύνοδο είχε κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Πριν από το επίσημο δείπνο έχει προγραμματιστεί κοινή συνέντευξη Τύπου του Εμανουέλ Μακρόν, του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς και του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, με βασικό θέμα τις επόμενες κινήσεις των συμμάχων απέναντι στη Ρωσία. Οι ηγέτες αναμένεται να επαναβεβαιώσουν τη δέσμευσή τους για συνέχιση της στήριξης προς το Κίεβο, τόσο σε στρατιωτικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο.

Ζελένσκι: Προτεραιότητα η αντιβαλλιστική άμυνα

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έφτασε στο Παρίσι με βασικό στόχο να εξασφαλίσει νέα στήριξη για την ουκρανική αεράμυνα, χαρακτηρίζοντας την αντιβαλλιστική προστασία κορυφαία προτεραιότητα της χώρας του.

Όπως δήλωσε, η ουκρανική πλευρά θα παρουσιάσει στους συμμάχους της ένα νέο πρόγραμμα αντιβαλλιστικής άμυνας, επιδιώκοντας στενότερη συνεργασία με τις ευρωπαϊκές αμυντικές βιομηχανίες για την ανάπτυξη νέων συστημάτων προστασίας.

Παράλληλα, ευχαρίστησε τη Γαλλία για τη διαρκή στήριξή της προς την Ουκρανία, επισημαίνοντας ότι ουκρανικά στρατιωτικά αγήματα θα συμμετάσχουν και στη στρατιωτική παρέλαση για την Ημέρα της Βαστίλης. Η συνάντηση πραγματοποιείται σε μια περίοδο ιδιαίτερα αυξημένης έντασης στο μέτωπο του πολέμου, με την Ουκρανία να ζητά επιπλέον πυρομαχικά, αντιαεροπορικά και αντιβαλλιστικά συστήματα, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις συνεχείς ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις.