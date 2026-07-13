Δικαστήριο της Φρανκφούρτης καλείται να λάβει την ιστορική απόφαση για το ποιος θα πρέπει να αποζημιώσει ιδιώτες που έχασαν χρήματα επειδή τα δυτικά κράτη επέβαλαν κυρώσεις στη Ρωσία λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

Deutsche Bank και UniCredit μήνυσαν τη Linde Engineering γιατί έδωσαν χρήματα για έργα στη Ρωσία, τα οποία διακόπηκαν και δεν θα συνεχιστούν, χωρίς όμως να λάβουν ποτέ πίσω τα χρήματά τους.

Οι Financial Times έγραψαν πως το 2021 η Linde Engineering και η RusChemAlliance (RCA) – κοινοπραξία στην οποία η Gazprom κατέχει το ήμισυ των μετοχών – συμφώνησαν για την κατασκευή μονάδας επεξεργασίας φυσικού αερίου, καθώς και μονάδας υγροποιημένου φυσικού αερίου στο λιμάνι της Ουστ-Λούγκα. Η RCA κατέβαλε στην Linde προκαταβολή άνω του 1 δισ. ευρώ για την έναρξη των εργασιών, με τις Deutsche Bank και UniCredit να εγγυώνται τα πρώτα ποσά που έπρεπε να δαπανηθούν για να προχωρήσουν τα έργα.

Το 2022 οι εργασίες διακόπηκαν μετά τις κυρώσεις που επέβαλε στη Ρωσία η ΕΕ και τότε ξεκίνησαν τα προβλήματα. Οι δύο παραπάνω τράπεζες ζήτησαν τα χρήματα που είχαν δώσει, ενώ αρνήθηκαν να χορηγήσουν περισσότερα ποσά, παρότι τα είχαν εγγυηθεί, υποστηρίζοντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα παραβίαζαν τις ευρωπαϊκές κυρώσεις.

Στη συνέχεια, η Ρωσία, τόσο για να αποζημιώσει την RCA όσο και ως απάντηση στις κυρώσεις της ΕΕ, προχώρησε στην κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων αξίας περίπου 1 δισ. ευρώ των Deutsche Bank, UniCredit και άλλων επιχειρήσεων που συμμετείχαν στο έργο με τη Linde.

Συγκεκριμένα, η Deutsche Bank έχασε περίπου 244 εκατ. ευρώ σε τοπικά περιουσιακά στοιχεία, η UniCredit έχασε περίπου 460 εκατ. ευρώ, η Commerzbank περίπου 90 εκατ. ευρώ και οι γερμανικές κρατικές τράπεζες BayernLB και LBBW περίπου 270 εκατ. ευρώ και 50 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Η RCA επέβαλε επίσης απαιτήσεις κατά των συμμετοχών της Linde σε ρωσικές κοινοπραξίες, αναγκάζοντάς την να πουλήσει τα μερίδιά της σε τοπικούς εταίρους.

Η υπόθεση αμέσως οδηγήθηκε στη Δικαιοσύνη, με αγγλικά δικαστήρια να απαγορεύουν στην RCA να ασκήσει αγωγές στη Ρωσία, αλλά χωρίς να αποφασίζουν ποιος πρέπει να πληρώσει τις εταιρείες που έχασαν χρήματα λόγω κρατικών αποφάσεων.

Τα ρωσικά δικαστήρια απείλησαν με βαριές οικονομικές κυρώσεις, με αποτέλεσμα τα αγγλικά δικαστήρια να αποσύρουν την απαγόρευση που είχαν εκδώσει.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, Deutsche Bank, UniCredit και Commerzbank να ασκήσουν αγωγή κατά της Linde στη Γερμανία, υποστηρίζοντας ότι ο όμιλος υποχρεούται βάσει σύμβασης να τις αποζημιώσει για τις ζημίες.

Το δικαστήριο της Φρανκφούρτης καλείται πλέον να αποφασίσει αν οι εταιρείες που συνεργάστηκαν με άλλη επιχείρηση, προκειμένου η τελευταία να δραστηριοποιηθεί στη Ρωσία, φέρουν ευθύνη για τις ζημίες από τις κυρώσεις. Εναλλακτικά, εξετάζεται αν το κόστος αυτό μπορεί να μετακυλιστεί στον φορέα που έλαβε τη βοήθεια, ο οποίος ωστόσο δεν φέρει ευθύνη ούτε για τον πόλεμο ούτε για την οικονομική στάση της Δύσης.