Ξεχάστε για λίγο τον Μύρτο και την Αντίσαμο. Αν ψάχνετε το απόλυτο, αυθεντικό τυρκουάζ της Κεφαλονιάς, ο δρόμος (ή μάλλον η βάρκα) βγάζει στην παραλία Φτέρη. Με κατάλευκα βότσαλα, επιβλητικά βράχια και νερά τόσο καθαρά που μοιάζουν με πισίνα, αυτή η παραλία πρέπει να μπει στη λίστα σας.

Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι πρόσφατα αναδείχθηκε ως η κορυφαία παραλία της Ευρώπης και η δεύτερη καλύτερη σε ολόκληρο τον κόσμο στη λίστα The World’s 50 Best Beaches! Αν και για χρόνια παρέμενε ένα καλά κρυμμένο μυστικό, γνωστό κυρίως στους Κεφαλονίτες, αυτό το επίγειο «διαμάντι» κάνει όποιον το ανακαλύπτει να νιώθει ότι μεταφέρθηκε σε κάποιο εξωτικό, παρθένο παράδεισο.

Η Φτέρη, με τα κάτασπρα βότσαλα, τα πεντακάθαρα νερά και τους επιβλητικούς ασβεστολιθικούς βράχους, βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της χερσονήσου της Παλικής. Η πυκνή, καταπράσινη βλάστηση της περιοχής φτάνει κυριολεκτικά μέχρι την ακρογιαλιά, δημιουργώντας μια μοναδική αντίθεση με το τυρκουάζ της θάλασσας. Σε μικρή απόσταση από την ακτή, ένας ψηλός βράχος προκαλεί τους πιο τολμηρούς για εντυπωσιακές βουτιές στα βαθιά νερά. Παρά τη ραγδαία φήμη που έχει αποκτήσει, η παραλία διατηρεί αναλλοίωτη τη φυσική της ομορφιά, προσφέροντας στιγμές απόλυτης χαλάρωσης και ηρεμίας, ειδικά σε όσους την επισκεφθούν νωρίς το πρωί.

Το γεγονός ότι η πρόσβαση στη Φτέρη δεν είναι εύκολη, έχει βοηθήσει στο να διατηρηθεί η άγρια, φυσική της ομορφιά, κρατώντας το τοπίο ανέγγιχτο από τη μαζική ανθρώπινη παρέμβαση. Για να φτάσετε εκεί, υπάρχουν δύο επιλογές: είτε διά θαλάσσης με τα θαλάσσια ταξί που αναχωρούν από το λιμανάκι της Αγίας Κυριάκης (στα Ζόλα), είτε μέσω πεζοπορίας. Το μονοπάτι είναι σχετικά δύσβατο και η διαδρομή διαρκεί περίπου 45 με 50 λεπτά. Αν και η κατάβαση είναι σχετικά βατή, η επιστροφή απαιτεί καλές αντοχές λόγω της έντονης ανηφόρας, καθώς και κλειστά, σταθερά παπούτσια. Σε κάθε περίπτωση, επειδή η παραλία είναι εντελώς ανοργάνωτη, είναι απαραίτητο να έχετε μαζί σας νερό, ομπρέλα και τις αναγκαίες προμήθειες

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