Σε 5,6 εκατομμύρια ανήλθε η επιβατική κίνηση στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια που διαχειρίζεται η Fraport Greece τον Ιούνιο του 2026, καταγράφοντας αύξηση 4,7% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Συνολικά διακινήθηκαν περίπου 250.000 περισσότεροι επιβάτες.

Η διεθνής κίνηση αποτέλεσε τον βασικό παράγοντα της ανόδου, καθώς διαμορφώθηκε σε 4,74 εκατ. επιβάτες, αυξημένη κατά 4,7%, ενώ η κίνηση εσωτερικού έφθασε τους 860.000 επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση 4,6%.

Θεσσαλονίκη, Χανιά και Κέρκυρα οδήγησαν την άνοδο

Σημαντική ήταν η συμβολή του αεροδρομίου της Θεσσαλονίκης, το οποίο υποδέχθηκε συνολικά 833.908 επιβάτες, παρουσιάζοντας αύξηση 8% σε ετήσια βάση. Η διεθνής κίνηση στο «Μακεδονία» ενισχύθηκε κατά 9%, με περίπου 49.000 επιπλέον επιβάτες.

Ανοδικά κινήθηκαν επίσης τα Χανιά, με συνολική αύξηση 6,8%, η Κέρκυρα με 5,5%, η Κεφαλονιά με 6,6% και η Μύκονος με 5,1%. Ιδιαίτερα υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης κατέγραψαν η Σάμος, με αύξηση 15%, και η Σκιάθος, με 10,3%.

Αντίθετα, υποχώρηση της συνολικής επιβατικής κίνησης σημειώθηκε στην Καβάλα κατά 8,4%, στην Κω κατά 1% και στη Μυτιλήνη κατά 0,9%.

Ενίσχυση της κίνησης από τη Μέση Ανατολή

Η κίνηση από τη Μέση Ανατολή αυξήθηκε κατά περίπου 70.000 επιβάτες, ή 121,5%, καθώς οι γεωπολιτικές εξελίξεις φαίνεται ότι είχαν μικρότερο αντίκτυπο από αυτόν που είχε αρχικά εκτιμηθεί.

Σύμφωνα με τη Fraport Greece, η κίνηση από το Ισραήλ έχει επιστρέψει στα συνήθη καλοκαιρινά επίπεδα, με επέκταση των πτήσεων προς περισσότερα περιφερειακά αεροδρόμια. Στην ανάκαμψη συνέβαλαν κυρίως οι ισραηλινές αεροπορικές εταιρείες Israir, Blue Bird Airways, EL AL και Arkia Israeli Airlines.

Παράλληλα, συνεχίζεται η ανάκαμψη των συνδέσεων της Μυκόνου με το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, μέσω των Qatar Airways και Flydubai, ενώ η κίνηση από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα προς την Κέρκυρα και τη Σαντορίνη διατηρήθηκε στα επίπεδα του Ιουνίου του 2025.

Περισσότερες πτήσεις

Ο συνολικός αριθμός πτήσεων στα 14 αεροδρόμια ανήλθε τον Ιούνιο σε 41.483, αυξημένος κατά 5,6% σε σύγκριση με τις 39.296 πτήσεις του Ιουνίου του 2025. Οι πτήσεις εσωτερικού αυξήθηκαν κατά 6,3% και οι διεθνείς κατά 5,3%.

Την ίδια στιγμή, ο μέσος συντελεστής πληρότητας υποχώρησε στο 82,4%, από 84,6% έναν χρόνο νωρίτερα. Παρά τη χαμηλότερη πληρότητα, η αύξηση των διαθέσιμων πτήσεων και η διατήρηση της ζήτησης σε υψηλά επίπεδα οδήγησαν σε περαιτέρω ενίσχυση της επιβατικής κίνησης.

Η επίδοση θεωρείται ιδιαίτερα θετική και λόγω των ημερολογιακών συνθηκών, καθώς ο Ιούνιος του 2026 είχε μία Κυριακή λιγότερη σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Στα 13,65 εκατ. οι επιβάτες στο εξάμηνο

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια υποδέχθηκαν συνολικά 13,65 εκατ. επιβάτες, έναντι 12,95 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2025, καταγράφοντας αύξηση 5,4%.

Η διεθνής κίνηση ξεπέρασε τα 10 εκατ. επιβάτες, παρουσιάζοντας άνοδο 5,3%, ενώ η κίνηση εσωτερικού αυξήθηκε κατά 5,8%, φθάνοντας τα 3,62 εκατ. επιβάτες. Οι πτήσεις του εξαμήνου ανήλθαν σε 110.124, αυξημένες κατά 6,4%.

Από την έναρξη της παραχώρησης, τα αεροδρόμια που διαχειρίζεται η Fraport Greece έχουν υποδεχθεί περίπου 266 εκατομμύρια επιβάτες. Τα στοιχεία κίνησης είναι προσωρινά και ενδέχεται να αναθεωρηθούν.