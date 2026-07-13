Ήπιες πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου.

Μικρή υποχώρηση καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με φόντο τις εχθροπραξίες ΗΠΑ- Ιράν και την άνοδο των διεθνών τιμών πετρελαίου.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.506,12 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,28%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 11,75 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,36%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,40%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές των ΕΛΠΕ (+1,84%), της Coca Cola HBC (+1,22%), της ΕΥΔΑΠ (+0,99%) και της Motor Oil (+0,81%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Credia Bank (-2,13%), της Elvalhalcor (-1,53%), της Alpha Bank (-1,44%) και της Optima Bank (-1,16%).

Ανοδικά κινούνται 26 μετοχές, 56 πτωτικά και 9 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Λανακάμ (κ) (+3,90%) και Παπουτσάνης (+2,99%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Prodea (-3,42%) και A.S Company (-3,26%).