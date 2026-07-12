Ένα νόστιμο σνακ στο γραφείο μπορεί να σας δώσει την ενέργεια που χρειάζεστε για τη συνέχεια. Όταν όμως αντιμετωπίζετε υψηλό σάκχαρο (προδιαβήτη) ή διαβήτη τύπου 2, η επιλογή ενός εύκολου σνακ μπορεί να μοιάζει δύσκολη.

Σύμφωνα με διατροφολόγους σε αυτές τις περιπτώσεις ένα υγιεινό σνακ πρέπει να περιλαμβάνει πρωτεΐνη και προϊόντα φυτικής προέλευσης, όπως φρούτα και λαχανικά. Αυτός ο συνδυασμός ενισχύει τον κορεσμό και σας βοηθά να αισθάνεστε χορτάτοι για περισσότερη ώρα, ενώ οι φυτικές ίνες βοηθούν στην επιβράδυνση της πέψης και υποστηρίζουν πιο σταθερά επίπεδα σακχάρου στο αίμα.

Ακολουθούν τα καλύτερα σνακ για διαχείριση του σακχάρου, σύμφωνα με διατροφολόγους στο Everyday Health…

1. Μπανάνα με μπάρα πρωτεΐνης

Οι μπάρες πρωτεΐνης μπορούν να προσφέρουν αρκετές φυτικές ίνες και πρωτεΐνη. Όταν συνδυάζονται με μια μικρή ή μεσαίου μεγέθους μπανάνα, η μπάρα πρωτεΐνης επιβραδύνει την πέψη των υδατανθράκων της μπανάνας. Αυτό βοηθά να αισθάνεστε χορτάτοι για περισσότερη ώρα και συμβάλλει στην αποφυγή απότομης αύξησης του σακχάρου.

Οι διατροφολόγοι προτείνουν να αναζητάτε μικρές μπάρες με περίπου 6 έως 10 γραμμάρια πρωτεΐνης – ή περισσότερη πρωτεΐνη αν επιλέξετε μπάρα κανονικού μεγέθους – και χωρίς πρόσθετη ζάχαρη. Για ένα σνακ, ο στόχος είναι να μένετε κάτω από τα 15 γραμμάρια υδατανθράκων.

2. Μήλο ή αχλάδι με βούτυρο ξηρών καρπών

Τα αχλάδια και τα μήλα, όταν συνδυάζονται με βούτυρο ξηρών καρπών (χωρίς πρόσθετη ζάχαρη), αποτελούν ένα θρεπτικό σνακ φιλικό προς τον διαβήτη. Τα φρέσκα φρούτα παρέχουν φυτικές ίνες, ενώ το βούτυρο ξηρών καρπών προσφέρει πρωτεΐνη και υγιεινά λιπαρά, δημιουργώντας ένα πιο ισορροπημένο σνακ.

Τα βούτυρα ξηρών καρπών παρέχουν επίσης βιταμίνες του συμπλέγματος Β, φυτικές ίνες, βιταμίνη Ε και άλλα θρεπτικά συστατικά. Καλές επιλογές για άτομα με διαβήτη είναι:

βούτυρο αμυγδάλου,

βούτυρο κάσιους,

φυστικοβούτυρο.

Ένα ακόμη πρακτικό πλεονέκτημα είναι ότι έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής. Μετά το άνοιγμα μπορούν να διατηρηθούν έως και τρεις μήνες, οπότε μπορείτε να τα έχετε στο γραφείο σας.

3. Τυρί κότατζ με ντοματίνια

Τα γαλακτοκομικά υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη, όπως το τυρί κότατζ, έχουν σχετικά λίγους υδατάνθρακες. Αν το συνδυάσετε με μια χούφτα ντοματίνια, προσθέτετε στο σνακ φυτικές ίνες, ενυδάτωση και θρεπτικά συστατικά. Ο συνδυασμός αυτός είναι χορταστικός και μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη των απότομων αυξήσεων του σακχάρου.

4. Γιαούρτι με μούρα

Το κλασικό στραγγιστό γιαούρτι (χωρίς ζάχαρη) προσφέρει πρωτεΐνη και επιπλέον θρεπτικά συστατικά, ενώ τα μούρα παρέχουν φυτικές ίνες, βιταμίνες, μέταλλα και αντιφλεγμονώδη συστατικά. Επίσης έχουν χαμηλότερη περιεκτικότητα σε ζάχαρη σε σύγκριση με πολλά άλλα φρούτα.

Συγκεκριμένα, για να προσθέσετε γεύση και φυσική γλυκύτητα, μπορείτε να ανακατέψετε μέσα μερικά μούρα, όπως: βατόμουρα, φραγκοστάφυλα, μύρτιλα, κράνμπερι, σμέουρα ή φράουλες.

5. Αγγούρι με τονοσαλάτα πάνω σε κράκερ ολικής άλεσης

Για ένα σνακ που περιλαμβάνει πρωτεΐνη, φυτικές ίνες και θρεπτικά συστατικά όπως κάλιο και ασβέστιο, μπορείτε να βάλετε τονοσαλάτα και φέτες αγγουριού πάνω σε κράκερ ολικής άλεσης. Ο τόνος είναι εξαιρετική πηγή πρωτεΐνης, ενώ το αγγούρι προσθέτει στην υφή, αλλά και στον όγκο και στην ενυδάτωση. Προσοχή, πρισμένα κράκερ μπορεί να αναγράφουν ότι είναι «φτιαγμένα με δημητριακά ολικής άλεσης», αλλά να περιέχουν αρκετά επεξεργασμένα δημητριακά.

6. Ποπ κορν με ψημένο ενταμάμε

Το ποπ κορν και το ενταμάμε προσφέρουν πρωτεΐνη, φυτικές ίνες και άλλα θρεπτικά συστατικά. Το ψημένο ενταμάμε είναι πλούσιο τόσο σε πρωτεΐνη όσο και σε φυτικές ίνες, γεγονός που το καθιστά μία από τις πιο χορταστικές επιλογές σνακ που μπορούν να διατηρηθούν εκτός ψυγείου.

Το ποπ κορν, ως δημητριακό ολικής άλεσης, είναι επίσης καλή πηγή φυτικών ινών. Μάλιστα, μία μερίδα ποπ κορν παρέχει περίπου το 15% των φυτικών ινών που χρειάζεστε μέσα στην ημέρα. Ο συνδυασμός του με μια πηγή πρωτεΐνης δημιουργεί ένα πιο χορταστικό σνακ που μπορεί να βοηθήσει στη σταθερότητα των επιπέδων σακχάρου στο αίμα.

7. Ρολάκια γαλοπούλας

Οι φέτες γαλοπούλας, τυλιγμένες γύρω από λωρίδες αγγουριού ή πιπεριάς, αποτελούν ένα νόστιμο σνακ πλούσιο σε πρωτεΐνη. Η πρωτεΐνη προέρχεται από τη γαλοπούλα, η οποία είναι επίσης χαμηλή σε λιπαρά και πλούσια σε βιταμίνες και μέταλλα.

Για την πιο υγιεινή και λιγότερο επεξεργασμένη επιλογή, αναζητήστε γαλοπούλα με χαμηλή περιεκτικότητα σε νάτριο, κορεσμένα λιπαρά και νιτρικά. Αν είναι δυνατόν, προτιμήστε φρέσκο αλλαντικό από το ντελικατέσεν αντί για προσυσκευασμένη γαλοπούλα.

Οι πράσινες πιπεριές έχουν πολύ λίγες θερμίδες αλλά προσφέρουν πολλές φυτικές ίνες. Αυτός ο συνδυασμός βοηθά το σάκχαρο να παραμένει σταθερό όσο χωνεύετε το σνακ. Οι πιπεριές περιέχουν επίσης σημαντικά θρεπτικά συστατικά, όπως βιταμίνη C και κάλιο.

8. Χούμους με μπρόκολο ή κουνουπίδι

Το χούμους προσφέρει πρωτεΐνη και υγιεινά λιπαρά. Τα μη αμυλούχα λαχανικά, όπως το κουνουπίδι και το μπρόκολο, μπορούν να σας βοηθήσουν να αισθάνεστε χορτάτοι για περισσότερη ώρα.

9. Έτοιμο ρόφημα πρωτεΐνης με μήλο

Ένα έτοιμο ρόφημα πρωτεΐνης μπορεί να είναι μια εύκολη επιλογή για πολυάσχολες ημέρες. Οι διατροφολόγοι προτείνουν να το συνδυάζετε με ένα μήλο, ώστε να προσθέσετε φυτικές ίνες στο σνακ σας.

Όταν επιλέγετε ρόφημα πρωτεΐνης, στοχεύστε στα εξής διατροφικά όρια ανά μερίδα: