Η σταθεροποίηση του σακχάρου αποτελεί μία από τις σημαντικότερες κινήσεις που μπορείτε να κάνετε για τη μακροπρόθεσμη προστασία της υγείας σας και δεν αφορά μόνο την αποφυγή των γλυκών.

Το μη ελεγχόμενο σάκχαρο μπορεί να οδηγήσει σε βλάβες των νεφρών και των νεύρων, καθώς και σε οφθαλμικές παθήσεις που σχετίζονται με τον διαβήτη, όπως η αμφιβληστροειδοπάθεια, ο καταρράκτης και το γλαύκωμα. Παράλληλα, η ανεπαρκής διαχείριση του διαβήτη διπλασιάζει τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιοπάθειας ή εγκεφαλικού επεισοδίου.

Τρόφιμα και ροφήματα που βοηθούν στη μείωση του σακχάρου

Τα καλά νέα είναι ότι ορισμένες έξυπνες διατροφικές επιλογές στο καθημερινό τραπέζι μπορούν να κάνουν πραγματική διαφορά. Υπάρχουν τρόφιμα και ροφήματα που συμβάλλουν στη μείωση του σακχάρου, επιβραδύνοντας την πέψη, υποστηρίζοντας τη λειτουργία της ινσουλίνης ή βοηθώντας τον οργανισμό να αποβάλει την περίσσεια γλυκόζης – χωρίς να απαιτούνται εξαντλητικές δίαιτες.

Η τακτική ένταξη των παρακάτω τροφίμων και ροφημάτων στη διατροφή σας μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση των τιμών της γλυκόζης, σύμφωνα με ενδοκρινολόγους.

Κινόα

Η κινόα έχει χαμηλότερο γλυκαιμικό δείκτη από το καστανό ρύζι ή το σιτάρι ολικής άλεσης. Οι ενδοκρινολόγοι επισημαίνουν ότι τα δημητριακά ολικής άλεσης χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να χωνευτούν. Έτσι, αντί να προκαλούν μια απότομη άνοδο του σακχάρου, οδηγούν σε πιο αργή αύξησή του. Αυτό επιτρέπει στο πάγκρεας να απελευθερώσει εγκαίρως αρκετή ινσουλίνη, ώστε να αποτραπεί μια μεγάλη αιχμή της γλυκόζης.

Μελέτη που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Nutrients έδειξε ότι τα άτομα που ακολούθησαν επί τέσσερις εβδομάδες μια διατροφή βασισμένη στην κινόα παρουσίασαν λιγότερες απότομες αυξήσεις της γλυκόζης μετά τα γεύματα, ενώ έχασαν και βάρος. Η προτεινόμενη ποσότητα είναι περίπου έως μισό φλιτζάνι την ημέρα.

Αβοκάντο

Τα αβοκάντο είναι πλούσια σε μονοακόρεστα λιπαρά, τα οποία είναι ωφέλιμα για την καρδιά και μπορούν να επιβραδύνουν την πέψη, συμβάλλοντας στη διατήρηση σταθερών επιπέδων σακχάρου. Μία μερίδα αντιστοιχεί περίπου στο ένα τρίτο ενός μέτριου αβοκάντο.

Τα λιπαρά δεν χρειάζονται ινσουλίνη για να απορροφηθούν και, επομένως, δεν προκαλούν απότομες αυξήσεις της γλυκόζης. Σύμφωνα με τους ενδοκρινολόγους, ακόμη και τα άτομα με αντίσταση στην ινσουλίνη μπορούν να χρησιμοποιήσουν το λίπος ως καύσιμο, χωρίς αυτό να συμβάλλει στην αύξηση του σακχάρου ή στην επιδείνωση της αντίστασης στην ινσουλίνη.

Ιδιαίτερα χρήσιμα θεωρούνται τα ακόρεστα λιπαρά που περιέχονται στο αβοκάντο, στα λιπαρά ψάρια, στους ξηρούς καρπούς και στο ελαιόλαδο. Μελέτη στο Clinical Nutrition ESPEN διαπίστωσε ότι τα άτομα που κατανάλωναν περισσότερα πολυακόρεστα λιπαρά είχαν χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη τύπου 2.

Μήλα

Τα μήλα είναι πλούσια σε διαλυτές φυτικές ίνες, όπως η πηκτίνη, οι οποίες επιβραδύνουν την απορρόφηση των υδατανθράκων και βοηθούν στη διατήρηση σταθερών επιπέδων γλυκόζης. Ένα μήλο αποτελεί μία συνηθισμένη μερίδα. Οι ειδικοί συνιστούν να το συνδυάζετε με μια πηγή πρωτεΐνης ή λιπαρών, όπως βούτυρο αμυγδάλου ή μια χούφτα ξηρούς καρπούς, ώστε να υποστηρίζεται ακόμη περισσότερο ο έλεγχος του σακχάρου.

Σαρδέλες

Σε μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Clinical Nutrition, άτομα με υψηλό κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη τύπου 2 πρόσθεσαν στη διατροφή τους περίπου δύο κονσέρβες σαρδέλες σε ελαιόλαδο την εβδομάδα. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι είχαν κατά 29% μικρότερη πιθανότητα να εμφανίσουν διαβήτη τύπου 2. Οι συστάσεις για τη διαχείριση του διαβήτη περιλαμβάνουν την κατανάλωση λιπαρών ψαριών τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα.

Γιαούρτι

Το σκέτο γιαούρτι χαμηλών λιπαρών μπορεί να περιέχει έως και διπλάσια ποσότητα πρωτεΐνης και λιγότερους υδατάνθρακες και σάκχαρα από το συνηθισμένο γιαούρτι. Μπορείτε να καταναλώνετε καθημερινά περίπου 170 γραμμάρια, προσθέτοντας μούρα ή τροφές πλούσιες σε ωμέγα-3 λιπαρά, όπως καρύδια, σπόρους chia ή λιναρόσπορο, για μεγαλύτερη υποστήριξη στη ρύθμιση του σακχάρου.

Μπρόκολο

Ένα φλιτζάνι μπρόκολο προσφέρει 5 γραμμάρια φυτικών ινών, οι οποίες επιβραδύνουν την απορρόφηση των υδατανθράκων. Μπορείτε να το καταναλώσετε ψητό, σε γρήγορο σοτάρισμα ή ωμό μαζί με κάποιο ντιπ, ώστε να βοηθήσετε στη διαχείριση των επιπέδων της γλυκόζης.

Μαύρα φασόλια

Μισό φλιτζάνι μαύρα φασόλια προσφέρει φυτικές ίνες, φυτική πρωτεΐνη και μαγνήσιο, ένα μέταλλο που συμβάλλει στην ευαισθησία του οργανισμού στην ινσουλίνη.

Πέρα από τα τρόφιμα, υπάρχουν και ορισμένα ροφήματα που μπορούν να συμβάλλουν στη ρύθμιση του σακχάρου…

Νερό

Το νερό δεν περιέχει πρόσθετη ζάχαρη και βοηθά τον οργανισμό να απομακρύνει την περίσσεια γλυκόζης μέσω των ούρων. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η επαρκής κατανάλωση νερού μπορεί να συμβάλει στην εξισορρόπηση του σακχάρου μέσα σε μία έως δύο ώρες.

Πράσινο τσάι

Αντιοξειδωτικές ουσίες του πράσινου τσαγιού, όπως η EGCG, ενδέχεται να βελτιώνουν την ευαισθησία στην ινσουλίνη. Έρευνες δείχνουν ότι η σταθερή καθημερινή κατανάλωσή του για εβδομάδες ή μήνες μπορεί να μειώσει τη γλυκόζη νηστείας και την αντίσταση στην ινσουλίνη.

Τσάι κανέλας

Η κινναμαλδεΰδη που περιέχεται στην κανέλα έχει συνδεθεί με τη λειτουργία των υποδοχέων της ινσουλίνης, συμβάλλοντας στην ταχύτερη μείωση των επιπέδων του σακχάρου. Το τσάι κανέλας φαίνεται ότι λειτουργεί καλύτερα όταν καταναλώνεται μέσα σε 30 έως 60 λεπτά μετά από ένα γεύμα πλούσιο σε υδατάνθρακες.

Μαύρο τσάι

Το μαύρο τσάι περιέχει θεαρουμπιγίνες, ενώσεις που φαίνεται να βελτιώνουν την ευαισθησία στην ινσουλίνη και να περιορίζουν τις απότομες αυξήσεις του σακχάρου μετά το γεύμα. Μελέτες έχουν καταγράψει μείωση των επιπέδων της γλυκόζης μέσα σε μία έως δύο ώρες μετά το φαγητό.

Πότε το υψηλό σάκχαρο απαιτεί άμεση επικοινωνία με γιατρό

Εάν το σάκχαρο ξεπεράσει τα 240 mg/dL –περίπου 13,3 mmol/L– και εμφανιστούν συμπτώματα όπως συχνότερη ούρηση, έντονη δίψα, αφυδάτωση ή πονοκέφαλος, απαιτείται επείγουσα ιατρική βοήθεια. Τα τρόφιμα και τα ροφήματα δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν μια πραγματικά επείγουσα κατάσταση.

Για τα άτομα που λαμβάνουν ινσουλίνη, αυτή παραμένει ο ταχύτερος τρόπος μείωσης του υψηλού σακχάρου, σύμφωνα πάντα με τη θεραπεία και τις οδηγίες του γιατρού τους. Για την καθημερινή ισορροπία, πάντως, η αποτελεσματικότερη στρατηγική είναι και η απλούστερη: γεμίστε το πιάτο σας με φυτικές ίνες, υγιεινά λιπαρά και πρωτεΐνη και φροντίστε να έχετε πάντα κοντά σας ένα ποτήρι νερό.