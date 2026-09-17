Πολλές δημοφιλείς δίαιτες ενθαρρύνουν τον περιορισμό των υδατανθράκων. Ωστόσο, νέα επιστημονική ανάλυση δείχνει ότι το συγκεκριμένο μακροθρεπτικό συστατικό μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην υγεία της καρδιάς — αρκεί να προέρχεται από προϊόντα ολικής άλεσης.

Η ανάλυση των δεδομένων έδειξε ότι άνθρωποι που κατανάλωναν περισσότερα τρόφιμα ολικής άλεσης – έως και έξι μερίδες ημερησίως – είχαν χαμηλότερο σωματικό βάρος, μικρότερη περίμετρο μέσης και χαμηλότερα επίπεδα χοληστερόλης και σακχάρου στο αίμα, συγκριτικά με άτομα που κατανάλωναν μικρότερες ποσότητες. Πρόκειται για σημαντικούς δείκτες που συνδέονται με τον κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων.

Σύμφωνα με καρδιολόγους στο Everyday Health, η τακτική ένταξη των προϊόντων ολικής άλεσης στη διατροφή αποτελεί μια απλή αλλαγή που μπορεί να υποστηρίξει μακροπρόθεσμα την υγεία της καρδιάς.

Ακόμη και μικρές αλλά σταθερές επιλογές, όπως η αντικατάσταση του λευκού ψωμιού και ρυζιού με ψωμί ολικής άλεσης και καστανό ρύζι, μπορούν με την πάροδο του χρόνου να έχουν αθροιστικά οφέλη.

Δημητριακά ολικής άλεσης – Μια «ασπίδα» για την καρδιά

Η ανάλυση, η οποία δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό European Heart Journal, συγκέντρωσε δεδομένα από 87 κλινικές δοκιμές στις οποίες συμμετείχαν περισσότεροι από 6.500 άνθρωποι. Όλες οι μελέτες εξέταζαν την επίδραση των τροφίμων ολικής άλεσης στους παράγοντες κινδύνου για καρδιαγγειακές παθήσεις.

Το πλεονέκτημα των δημητριακών ολικής άλεσης είναι ότι διατηρούν περισσότερα θρεπτικά συστατικά και ιδιαίτερα φυτικές ίνες. Σε αυτά περιλαμβάνονται:

Το κριθάρι

Το πλιγούρι

Η κινόα

Το καστανό ρύζι

Η βρόμη

Το ποπ κορν

Το αλεύρι ολικής άλεσης

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι άνθρωποι που κατανάλωναν περισσότερα προϊόντα ολικής άλεσης παρουσίαζαν καλύτερους δείκτες καρδιαγγειακής υγείας σε σύγκριση με αντίστοιχους ενήλικες που έτρωγαν μικρότερες ποσότητες.

Στους συγκεκριμένους δείκτες περιλαμβάνονταν το χαμηλότερο σωματικό βάρος, η μικρότερη περίμετρος μέσης, η χαμηλότερη LDL ή «κακή» χοληστερόλη και η χαμηλότερη αρτηριακή πίεση. Παράλληλα, όσοι κατανάλωναν περισσότερα προϊόντα ολικής άλεσης είχαν χαμηλότερα επίπεδα ιντερλευκίνης-6 στο αίμα, ενός δείκτη φλεγμονής.

Ποια ποσότητα συνδέθηκε με τα μεγαλύτερα οφέλη

Οι ερευνητές παρατήρησαν οφέλη σε όσους κατανάλωναν από 30 έως 40 γραμμάρια δημητριακών ολικής άλεσης την ημέρα. Τα μεγαλύτερα οφέλη, όμως, καταγράφηκαν στους ενήλικες που κατανάλωναν από 60 έως 100 γραμμάρια ημερησίως, ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου σε τέσσερις έως έξι μερίδες.

Μία μερίδα μπορεί να είναι μία φέτα ψωμί ολικής άλεσης ή μισό φλιτζάνι μαγειρεμένο καστανό ρύζι ή βρόμη.

Ορισμένες από τις μειώσεις στους παράγοντες κινδύνου για καρδιαγγειακές παθήσεις ήταν περιορισμένες. Οι καρδιολόγοι επισημαίνουν, ωστόσο, ότι όταν οι βελτιώσεις σε πολλούς διαφορετικούς παράγοντες κινδύνου εξετάζονται συνολικά, έχουν ουσιαστική επίδραση στον καρδιαγγειακό κίνδυνο με την πάροδο του χρόνου.

Πώς οι τροφές ολικές άλεσης υποστηρίζουν την υγεία της καρδιάς

Τα δημητριακά ολικής άλεσης είναι πλούσια σε φυτικές ίνες, οι οποίες βοηθούν στην επιβράδυνση της πέψης και στον περιορισμό των απότομων αυξήσεων του σακχάρου μετά το φαγητό.

Σύμφωνα με διατροφολόγους στο Everyday Health, αυτό μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους να αισθάνονται χορτάτοι για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, μειώνοντας τον κίνδυνο υπερκατανάλωσης τροφής. Επιπλέον, οι συγκεκριμένες φυτικές ίνες μεταβολίζονται από τα βακτήρια του εντέρου και μετατρέπονται σε ωφέλιμα λιπαρά οξέα βραχείας αλυσίδας με αντιφλεγμονώδη δράση, τα οποία μπορούν να ενισχύσουν την καρδιαγγειακή υγεία.

Οι διαλυτές φυτικές ίνες μπορούν επίσης να συμβάλουν στη μείωση της LDL χοληστερόλης.

Τα προϊόντα ολικής άλεσης ενδέχεται να ωφελούν την καρδιά και έμμεσα. Ένα μέρος του οφέλους μπορεί να προέρχεται από τα τρόφιμα που αντικαθιστούν, όπως τα υπερεπεξεργασμένα προϊόντα από επεξεργασμένα δημητριακά, τα οποία έχουν μικρότερη θρεπτική αξία.

Προηγούμενες έρευνες επιβεβαιώνουν τα οφέλη για την καρδιά

Η νέα έρευνα δεν είναι η πρώτη που συνδέει τα δημητριακά ολικής άλεσης με καλύτερη υγεία της καρδιάς.

Επιστημονική ανάλυση 45 μελετών, η οποία δημοσιεύτηκε το 2022 στο BMC Medicine, διαπίστωσε ότι η κατανάλωση τριών μερίδων ολικής άλεσης την ημέρα συνδεόταν με 20% χαμηλότερο κίνδυνο στεφανιαίας νόσου.

Μία ακόμη επιστημονική ανάλυση, που δημοσιεύτηκε το 2023, συνέδεσε κάθε αύξηση κατά 30 γραμμάρια στην ημερήσια κατανάλωση δημητριακών ολικής άλεσης με χαμηλότερο κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου, στεφανιαίας νόσου και θανάτου από οποιαδήποτε αιτία.

Η επιλογή προϊόντων ολικής άλεσης είναι σημαντική και εξαιρετικά ωφέλιμη για την καρδιαγγειακή υγεία. Ωστόσο, όπως επισημαίνουν καρδιολόγοι, δεν πρέπει να αποτελεί το μοναδικό μέτρο για την προστασία της καρδιάς. Είναι μόνο ένα κομμάτι της συνολικής εικόνας, η οποία συμπληρώνεται με μια γενικότερα υγιεινή διατροφή και άλλες ωφέλιμες συνήθειες, όπως η τακτική σωματική άσκηση και ο επαρκής ύπνος.