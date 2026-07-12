Στην άκρη της Costa Brava, εκεί όπου η Καταλονία συναντά μια πιο ήσυχη εκδοχή της Μεσογείου, η Calella de Palafrugell μοιάζει να έχει διατηρήσει κάτι σπάνιο: την αίσθηση ενός αληθινού παραθαλάσσιου χωριού που εξελίχθηκε χωρίς να χάσει τη μνήμη του.

Χτισμένη πάνω σε μικρούς βραχώδεις όρμους, με λευκά σπίτια στραμμένα προς τη θάλασσα και πεύκα που κατεβαίνουν σχεδόν μέχρι το νερό, φέρνει στο νου εικόνες από τις Σποράδες ή παραδοσιακούς οικισμούς του Πηλίου δίπλα στο Αιγαίο.

Σε αντίθεση με άλλα σημεία της Costa Brava που αναπτύχθηκαν έντονα τουριστικά από τη δεκαετία του ’60, η Calella de Palafrugell διατήρησε σε μεγάλο βαθμό την κλίμακα και τον χαρακτήρα του παλιού ψαροχωριού.

Η καρδιά της βρίσκεται γύρω από το Port Bo, το ιστορικό λιμανάκι με τις χαρακτηριστικές λευκές καμάρες Les Voltes -ένα αρχιτεκτονικό στοιχείο που συνδέεται με την εμπορική και αλιευτική ιστορία της περιοχής ήδη από τον 18ο αιώνα.

Κάτω από τις καμάρες λειτουργούν σήμερα μικρά εστιατόρια και ταβέρνες, ενώ λίγα μέτρα πιο πέρα οι ξύλινες βάρκες παραμένουν τραβηγμένες πάνω στην άμμο, σαν σκηνή που επαναλαμβάνεται αδιάκοπα εδώ και δεκαετίες.

Η γοητεία της Calella δεν βασίζεται σε μνημεία ή εντυπωσιακές αφίξεις, αλλά στη λεπτομέρεια. Στα στενά δρομάκια που μυρίζουν πεύκο και αλάτι, στις μικρές παραλίες όπως η Platja del Canadell και η Port Pelegrí, στο φως που αλλάζει χρώμα πάνω στους βράχους αργά το απόγευμα.

Από εδώ περνά και τμήμα του περίφημου Camí de Ronda, του παραθαλάσσιου μονοπατιού που ακολουθεί την ακτογραμμή της Costa Brava και παλαιότερα χρησιμοποιούνταν από ψαράδες, ναυτικούς και συνοριοφύλακες. Σήμερα, η διαδρομή προς το γειτονικό Llafranc θεωρείται μία από τις ομορφότερες πεζοπορίες της καταλανικής ακτής.

Το καλοκαίρι, η ζωή μεταφέρεται σχεδόν ολόκληρη έξω. Οι πλατείες γεμίζουν αργά, τα τραπέζια στρώνονται δίπλα στη θάλασσα και τα ποτήρια γεμίζουν με κρασί από την περιοχή Empordà. Κάθε Ιούλιο, το χωριό φιλοξενεί την περίφημη Cantada d’Havaneres de Calella de Palafrugell, μια μουσική παράδοση με ρίζες στα θαλασσινά τραγούδια που έφεραν πίσω οι Καταλανοί ναυτικοί από την Κούβα τον 19ο αιώνα.