Στην ανάγκη να προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στα επόμενα βήματα για την εμβάθυνση της Τραπεζικής Ένωσης εστίασε ο Κυριάκος Πιερρακάκης κατά την παρέμβασή του στο Eurofi Financial Forum, στο Δουβλίνο.

Ο πρόεδρος του Eurogroup υπογράμμισε ότι η ευρωπαϊκή οικονομία καλείται να προσαρμοστεί σε ένα διεθνές περιβάλλον αυξανόμενων γεωπολιτικών ανταγωνισμών. Όπως επισήμανε, η Ευρώπη διαθέτει σημαντικά πλεονεκτήματα για να αντιμετωπίσει τις νέες προκλήσεις, ωστόσο οι χαμηλοί ρυθμοί οικονομικής μεγέθυνσης εξακολουθούν να αποτελούν μία από τις σημαντικότερες αδυναμίες της.

Στην τοποθέτησή του αναφέρθηκε επίσης στα συμπεράσματα της έκθεσης του Μάριο Ντράγκι για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, σύμφωνα με την οποία απαιτούνται περίπου 800 δισ. ευρώ πρόσθετων επενδύσεων κάθε χρόνο. Οι συγκεκριμένοι πόροι χρειάζεται να κατευθυνθούν, μεταξύ άλλων, στην άμυνα, την ενέργεια, την τεχνητή νοημοσύνη και την καινοτομία.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης επισήμανε, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ότι μια τόσο μεγάλη επενδυτική ανάγκη δεν είναι δυνατόν να χρηματοδοτηθεί αποκλειστικά από δημόσιους πόρους. Σε αυτό το πλαίσιο ενέταξε την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, στόχος της οποίας είναι η αποτελεσματικότερη διοχέτευση των αποταμιεύσεων που υπάρχουν στην Ευρώπη προς παραγωγικές επενδύσεις εντός της ΕΕ.

Η αγορά κεφαλαίων αποτελεί όμως μόνο ένα μέρος της εξίσωσης, τόνισε ο πρόεδρος του Eurogroup, καθώς οι τράπεζες παρέχουν περίπου το 70 % της χρηματοδότησης της ευρωπαϊκής οικονομίας. Χαρακτήρισε το κόστος του κατακερματισμού των τραπεζικών αγορών κατά μήκος των εθνικών συνόρων ως έναν «στρατηγικό φόρο» πάνω στην κλίμακα, στις επενδύσεις και στην ανάπτυξη.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης παρέθεσε τα μεγέθη που κατά την εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποτυπώνουν το πρόβλημα. Μόλις το 16 % των εταιρικών δανείων στη ζώνη του ευρώ είναι διασυνοριακά, ενώ η άρση των εμποδίων στη μετακίνηση κεφαλαίων και ρευστότητας θα μπορούσε να απελευθερώσει περίπου 230 δισεκατομμύρια ευρώ σε στοιχεία υψηλής ποιότητας. Παράλληλα, το κόστος εποπτικής συμμόρφωσης εκτιμάται γύρω στα 24 δισεκατομμύρια ευρώ. Στην ίδια λογική εντάσσεται και το χάσμα τεχνολογικής επένδυσης, καθώς όπως ανέφερε ο κ. Πιερρακάκης οι μεγαλύτερες αμερικανικές τράπεζες επενδύουν σε πληροφορική δυόμισι φορές περισσότερο σε σχέση με το ενεργητικό τους απ’ ό,τι οι ευρωπαϊκές, με ανάλογη εικόνα να ισχύει και έναντι των κινεζικών.

Ζητώντας κλίμακα χωρίς ομοιομορφία, ο πρόεδρος του Eurogroup υποστήριξε πως η Ευρώπη χρειάζεται ταυτόχρονα τραπεζικούς πρωταθλητές ικανούς να ανταγωνιστούν παγκοσμίως αλλά και ισχυρές περιφερειακές και τοπικές τράπεζες που γνωρίζουν τις κοινότητές τους και χρηματοδοτούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ένα πραγματικά ολοκληρωμένο σύστημα χρειάζεται και τα δύο, κλίμακα στην κορυφή και εγγύτητα στη βάση, είπε ο κ. Πιερρακάκης.

Στηρίζοντας την κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Κυριάκος Πιερρακάκης περιέγραψε πρόοδο σε τρία μέτωπα. Πρώτον, ολοκλήρωση και κλίμακα με άρση των διασυνοριακών εμποδίων. Δεύτερον, εμπιστοσύνη και κοινές δικλίδες ασφαλείας με ενίσχυση της διαχείρισης κρίσεων, της ρευστότητας στην εξυγίανση και της εγγύησης καταθέσεων. Τρίτον, ανταγωνιστικότητα μέσω απλούστευσης του πλαισίου, με το σύνθημα που διατύπωσε ο ίδιος ως καλύτερη ρύθμιση και όχι λιγότερη ρύθμιση.

Το πιο πολιτικό μέρος της ομιλίας αφορούσε τη διαπραγμάτευση που έρχεται. Ο κ. Πιερρακάκης παραδέχθηκε ότι τα κράτη μέλη προσέρχονται με διαφορετικά τραπεζικά συστήματα και νόμιμες εθνικές ανησυχίες, προειδοποιώντας όμως ότι αυτές δεν μπορούν να μετατραπούν σε λόγο μόνιμου κατακερματισμού.

Κανείς δεν θα πάρει όλα όσα επιθυμεί, ανέφερε ο πρόεδρος του Eurogroup, καθώς έτσι βρίσκει πάντα κοινό έδαφος η Ευρώπη από την εποχή του Ζαν Μονέ. Κλείνοντας, συνέδεσε το εγχείρημα με την ανάπτυξη και με την ευθύνη απέναντι στην επόμενη γενιά, τονίζοντας ότι οι ανταγωνιστές της Ευρώπης δεν περιμένουν και ότι η Ένωση δεν μπορεί να αντέξει άλλη καθυστέρηση.