Νέα χρηματοδότηση ύψους 3,3 δισ. ευρώ για τη στρατιωτική ενίσχυση της Ουκρανίας ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση, με τα κονδύλια να προορίζονται για την προμήθεια πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Την ανακοίνωση έκανε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μέσω ανάρτησής της στο Χ, μετά την τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σε ανάρτησή του στο Telegram, ο πρόεδρος της Ουκρανίας δεν έκανε την παραμικρή αναφορά στη νέα εκταμίευση από την ΕΕ. Χαρακτήρισε όμως «πολύ παραγωγική» τη συζήτηση με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ανέφερε πως οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν σε «βήματα ζωτικής σημασίας για την ανθεκτικότητα της άμυνάς μας», συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων χρηματοδότησης.