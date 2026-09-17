Ένταση επικράτησε μέσα σε αεροσκάφος της Biman Bangladesh Airlines που εκτελούσε δρομολόγιο από το Σιλχέτ του Μπανγκλαντές προς το Λονδίνο, όταν δύο άνδρες επιβάτες άρχισαν να χτυπούν ο ένας τον άλλο μπροστά στους υπόλοιπους ταξιδιώτες.

Το επεισόδιο σημειώθηκε την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου και καταγράφηκε σε βίντεο από άτομα που βρίσκονταν στην καμπίνα. Οι εικόνες διαδόθηκαν στη συνέχεια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως ανέφερε η αεροπορική εταιρεία, όλα ξεκίνησαν από διαπληκτισμό μεταξύ των δύο ταξιδιωτών. Η αντιπαράθεση, ωστόσο, δεν περιορίστηκε στα λόγια, καθώς λίγο αργότερα οι άνδρες συνεπλάκησαν.

Η αναστάτωση ήταν μεγάλη στην καμπίνα, όπου ταξίδευαν, μεταξύ άλλων, παιδιά και ηλικιωμένοι. Στο βίντεο ακούγονται φωνές από άλλους επιβάτες, ενώ ορισμένοι προσπαθούν να παρέμβουν για να σταματήσουν τους δύο άνδρες.

AIRPLANE BRAWL: Two male passengers got into a physical fight aboard a Biman Bangladesh Airlines flight from London to Bangladesh after an argument escalated, frightening nearby passengers, including children and elderly travelers. Cabin crew and other passengers stepped in and separated the men. VIA: @fl360aero — Breaking911 (@Breaking911) September 17, 2026

Η παρέμβαση του πληρώματος

Το περιστατικό επιβεβαίωσε ο γενικός διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων της Biman Bangladesh Airlines, Μοχιουντίν Άχμεντ.

«Η πτήση αναχώρησε από το Σιλέτ με προορισμό το Λονδίνο σήμερα το πρωί. Κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της πτήσης, δύο επιβάτες ενεπλάκησαν σε σωματική διαμάχη. Το πλήρωμα καμπίνας παρενέβη αργότερα και έλυσε την κατάσταση μεταξύ τους», δήλωσε.

Στις εικόνες που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο φαίνονται οι δύο επιβάτες να βρίσκονται σε έντονη αντιπαράθεση και στη συνέχεια να ανταλλάσσουν χτυπήματα. Η ένταση της συμπλοκής ήταν τέτοια ώστε η μπλούζα του ενός άνδρα σκίστηκε.

Μέλη του πληρώματος, με τη συνδρομή επιβατών, κατάφεραν τελικά να απομακρύνουν τους δύο άνδρες και να αποκαταστήσουν την ηρεμία στην καμπίνα, χωρίς το επεισόδιο να πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις.