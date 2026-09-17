Στη σύλληψη του 45χρονου οδηγού και της 55χρονης συνοδού του λεωφορείου του ΚΤΕΛ, στο οποίο εντοπίστηκαν δύο τετράχρονα παιδιά έπειτα από περίπου τέσσερις ώρες, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στα Χανιά.

Οι δύο εργαζόμενοι συνελήφθησαν με τη διαδικασία του αυτοφώρου, μετά τις μηνύσεις που κατέθεσαν οι γονείς των παιδιών για το περιστατικό. Παράλληλα, το Υπεραστικό ΚΤΕΛ Χανίων – Ρεθύμνης έχει κινήσει τις εσωτερικές διαδικασίες για την υπόθεση.

Η 55χρονη συνοδός έχει ήδη απολυθεί, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων, την Παρασκευή αναμένεται να απομακρυνθεί από τα καθήκοντά του και ο οδηγός.

Τα δύο παιδιά είχαν παραμείνει μέσα στο λεωφορείο, το οποίο είχε σταθμεύσει σε περιοχή της Παλαιόχωρας, αντί να μεταφερθούν στο νηπιαγωγείο.

Πώς αποκαλύφθηκε ότι τα παιδιά έλειπαν

Η υπόθεση ήρθε στο φως όταν η μητέρα του ενός τετράχρονου πήγε το μεσημέρι στο νηπιαγωγείο για να του αφήσει το φαγητό του. Εκεί ενημερώθηκε ότι το παιδί δεν είχε φτάσει ποτέ στο σχολείο, γεγονός που προκάλεσε άμεσα κινητοποίηση για τον εντοπισμό του.

Στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι τόσο το δικό της παιδί όσο και ακόμη ένα τετράχρονο είχαν παραμείνει μέσα στο σταθμευμένο λεωφορείο για περίπου τέσσερις ώρες.