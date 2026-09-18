Χωρίς να εξηγήσει τους λόγους της απόφασης, ο Λευκός Οίκος απέσυρε την Πέμπτη την υποψηφιότητα του Λανς Σρόιερ για τη διεύθυνση της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE).

Ο Σρόιερ, πρώην στέλεχος της πολιτειακής αστυνομίας της Οκλαχόμα, είχε επιλεγεί από τον Ντόναλντ Τραμπ τον Ιούνιο για να αναλάβει την ηγεσία της υπηρεσίας, η οποία βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της μεταναστευτικής πολιτικής της κυβέρνησής του και των επιχειρήσεων συλλήψεων και απελάσεων μεταναστών χωρίς νόμιμο καθεστώς.

Η υποψηφιότητά του δεν είχε προχωρήσει στη Γερουσία, ενώ η ICE εξακολουθεί να λειτουργεί χωρίς επικεφαλής που να έχει λάβει την έγκριση του σώματος.

Η απόσυρση του διορισμού, ο οποίος εκκρεμούσε να επικυρωθεί από τη Γερουσία, ανακοινώθηκε χωρίς κανένα σχόλιο ή καμιά εξήγηση, μεταξύ άλλων, σε δελτίο Τύπου των υπηρεσιών του ρεπουμπλικάνου προέδρου στον Λευκό Οίκο.

Ο αμερικανός πρόεδρος είχε ανακοινώσει στα τέλη Ιουνίου ότι επέλεξε τον κ. Σρόιερ, που αφού ολοκλήρωσε τη θητεία του στο σώμα πεζοναυτών έκανε καριέρα στην αστυνομία στην Οκλαχόμα, την πολιτεία του νέου υπουργού Εσωτερικής Ασφαλείας Μαρκγουέιν Μάλιν, ο οποίος ονομάστηκε τον Μάρτιο. Η θέση είναι κενή μετά την αποχώρηση τον Μάιο του προηγούμενου υπηρεσιακού διευθυντής της, του Τοντ Λάιονς.

Στη θεωρία, το πρόσωπο που καταλαμβάνει τη θέση του διευθυντή της ICE είναι υποχρεωτικό να εγκρίνεται από την αμερικανική άνω Βουλή. Στην πράξη, όλοι οι διευθυντές από το 2017 ήταν υπηρεσιακοί.

Η ICE επικρίνεται έντονα το τελευταίο διάστημα για τις μεθόδους της, που χαρακτηρίζονται βάρβαρες, κι ότι αψήφησε εσκεμμένα αποφάσεις της δικαιοσύνης.

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας καυχιέται πως κατέγραψε τον Αύγουστο νέο «ρεκόρ» συλλήψεων σχεδόν 51.000 παράτυπων μεταναστών, καταρρίπτοντας το προηγούμενο, που ήταν 50.200 και είχε καταγραφτεί τον Ιούλιο.